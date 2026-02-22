El mundo académico se vuelca

El mundo de la enseñanza arropó una de las noches del año para la sociedad de la provincia. Universidades, investigadores y representantes de centros educativos asistieron en el ADDA a la 41 edición de los premios de INFORMACIÓN, que contaron también con la presencia de representantes de la Conselleria de Educación.

De la administración autonómica estuvieron presentes en la gala Daniel McEvoy, secretario autonómico de Educación; Xaro Escrig, directora general de Innovación Educativa e Inclusión y Jorge Cabo, director general de Centros Docentes.

Por su parte, la Universidad de Alicante (UA) envió una representación amplísima con motivo de las dos estatuillas que se ganaron Carmen Alemany, catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante, experta en las obras de Miguel Hernández y Mario Benedetti y Jorge Pomares, catedrático de Física y director del Laboratorio de Robótica Espacial del grupo de investigación Human Robotics (HURO), por su proyecto para limpiar el espacio de basura espacial.

La Universidad de Alicante y la Cardenal Herrera CEU tuvieron una nutrida presencia para recoger los premios

Junto a la rectora de la institución académica, Amparo Navarro, estuvo gran parte de su equipo de gobierno: Raúl Ruiz, vicerrector de Estudiantes y Empleo; Julio Mora, gerente; Juan Llopis, director de Proyectos Institucionales; Luis Martínez, vicerrector de Ordenación Académica; Juan Mora, vicerrector de Investigación; Salvador Ivorra, vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad; Carmen Vives, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social; Rosa María Martínez, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo; Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria y María Jesús Pastor Llorca, vicerrectora de Transferencia, Innovación y Divulgación Científica. Por parte del nuevo Consejo Social de la UA, se estrenó como recién nombrado presidente, el empresario César Quintanilla. También estuvieron presentes el exrector Ignacio Jiménez Raneda y el director de la Escuela Politécnica Superior, Josué Nescolarde, así como los profesores e investigadores Salvador Palazón, catedrático de Geografía Humana; Manuel Desantes, catedrático de Derecho Internacional Privado; Carmen Herrero, catedrática de Fundamentos del Análisis Económico; José Carlos Rovira, Literatura Hispanoamericana; Eva Valero, directora del Departamento Filología Española Josep Rovira Collado, subdirector de Departamento Innovación y Formación Didáctica; Paula Benavidez, profesora e investigadora de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías; Mariela Lazara; Rafael Alemany, catedrático numerario de Filología Catalana; José Luis Ramón, profesor del departamento de Física Aplicada a las Ciencias y a la Tecnología; Gabriel García, profesor del departamento de Física Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal; Celia Redondo, del mismo departamento; Carlos Jara, docente e investigador de Física Aplicada a las Ciencias y a la Tecnología y Jorge Francés, doctor en Física Aplicada. A la gala también acudieron Yolanda Bustos, catedrática en Derecho Civil en la UA, premio Importantes de INFORMACIÓN en la pasada edición, José Miguel Sempere, catedrático de inmunología y Ramón Llorens, doctor en Filología Hispánica. Entre la comitiva de la institución académica también destacaron Paqui Milán, jefa de gabinete y María Martín, directora de comunicación, así como Francisco Lorenzo Solá, doctor en Comunicación de la UA y presidente del Colegio de Comunicadores y Publicistas.

El estudiantado de la Universidad de Alicante contó, igualmente y un año más, con representación en la gala. En esta ocasión acudió Roberto Pinter García, vicesecretario de Comunicación y Redes Sociales del Consejo de Estudiantes .

Del mismo modo, la Universidad Cardenal Herrera tuvo una nutrida presencia en la cita anual, con motivo del galardón otorgado a la institución académica del mes de septiembre por sus tres décadas de compromiso con la mejor educación. Así, estuvieron presentes Álvaro Antón, vicerrector en Elche de CEU UCH; Paco Sánchez, gerente de la Universidad CEU Cardenal Herrera y director del CEU en Elche; Cristina Orts, adjunta al vicerrector de CEU Elche; José Francisco Pérez, adjunto al director de CEU Elche; Ana Isabel Mateos, vicedecana de Empresa y Marketing de CEU Elche; Ana Martínez Cuello, vicedecana de Odontología de CEU Elche; Alejandro Doménech, secretario académico de CEU Elche; Nuria Javaloyes, vicedecana de Psicología de CEU Elche; Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería de CEU Elche; Cristina Salar, vicedecana de Fisioterapia; Juana María Sánchez, responsable del Servicio de Orientación de CEU Elche; José Antonio Robles, coordinador de Enfermería; Marta Ruiz, responsable de Calidad; Manuel Pastor, coordinador de Educación; Sergio Montero, coordinador de Fisioterapia; Nuria Andreu, coordinadora del Servicio de Voluntariado; Rosa García, coordinadora del Servicio de Biblioteca; Fernando Olabe, responsable de Comunicación Corporativa; y Samira Marqués, del departamento de Comunicación Corporativa.

Igualmente, por parte de Fundesem Business School estuvieron presentes Cayetano Sánchez, presidente, así como Mari Ángeles Rochel, coordinadora. De Fundeu, también asistieron Rafael Lafont, director y Nacho Almirola, tesorero.

El sector de la enseñanza también estuvo representado por asociaciones de padres y directores

Las asociaciones de Padres y Madres de Alumnos tampoco faltaron a la velada como representantes de la comunidad educativa. Por parte de la FAPA Gabriel Miró, acudió su presidente, Juan Antonio Carretero Ponce, así como la presidenta de la Confederación Valenciana de Apas y Ampas, Covapa, Sonia Terrero González.

Asimismo, de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (Concapa) estuvieron Anabel Aliaga, presidenta de la entidad y Rafael Araujo, secretario técnico.

El ámbito de la enseñanza también contó con la asistencia de equipos directivos de centros educativos de la provincia. Entre ellos, Rafael Herrero, director del instituto de Alicante Antonio José Cavanilles. También acudió José Rubio, senior colaborador de Formación Profesional (FP).