Patín Alcodiam Salesiano (PAS Alcoi), campeón de Europa en hockey sobre patines: «Ganar en Europa fue una hazaña y vamos a seguir intentándolo»

El hockey sobre patines es un deporte que está asociado fundamentalmente a Cataluña, hasta el punto de que la OK Liga, o lo que es lo mismo, la máxima categoría, está conformada casi en su integridad por equipos de esta comunidad autónoma. Las únicas excepciones son el Alcodiam, el Liceo de La Coruña y el Rivas de Madrid. Así que la pregunta es obvia. ¿De dónde viene la afición por este deporte en Alcoy?

El presidente del club alcodiamista, Andrés Hernández, apunta a la tradición industrial de la ciudad. Según explica, «el textil y la metalurgia han sido muy potentes desde siempre en Alcoy, justo dos sectores muy implantados también en Cataluña. De ahí que hubiese una época en la que era mucha la gente de ese territorio que se desplazaba a trabajar e, incluso, a vivir a nuestra ciudad. Eso propició que la afición por este deporte fuese calando de forma paulatina».

El club alcoyano lleva siete años seguidos en la máxima categoría nacional con un proyecto plenamente consolidado

Fruto de esa circunstancia nacieron varios clubes que, en 1951, decidieron fusionarse para crear una entidad más potente. Ese fue el embrión del Patín Alcodiam Salesiano, un club que, como su propio nombre indica, ha mantenido una estrecha vinculación con el colegio Salesiano, lugar en el que disputó sus partidos durante muchos años, hasta que por exigencias de la propia competición se mudó a la pista cubierta del polideportivo municipal Francisco Laporta. Hernández, con todo, destaca que la vinculación continúa muy presente y que «es allí donde seguimos teniendo nuestra base con los niños que la conforman».

Tras moverse en diferentes categorías nacionales, fue en 2003 cuando, por primera vez, consiguió ascender a la OK Liga, categoría que ha ido compartiendo con la de plata en sucesivas ocasiones. Con todo, desde hace siete años se mantiene ininterrumpidamente en el máximo escalón del hockey sobre patines, habiendo participado en diversas ocasiones en la Copa del Rey y alcanzado en 2025 su máximo logro deportivo con el triunfo en la competición continental. «Para nosotros ganar en Europa fue una auténtica hazaña, viendo el nivel de los rivales, y desde luego vamos a seguir intentándolo», remarca el presidente del club.

El Patín Alcodiam Salesiano celebra su 75 aniversario en su mejor momento. Así lo señala Andrés Hernández, quien subraya que «el proyecto está muy consolidado. Teniendo en cuenta que se trata de un deporte minoritario. Es de agradecer tener cerca de 700 socios y que en los partidos en Alcoy contemos siempre entre 400 y 800 espectadores». Una consolidación, añade, que está siendo posible gracias también al apoyo imprescindible de patrocinadores como el Ayuntamiento, la Diputación, Suma, Aitex y Unión Alcoyana.

Y todo en un contexto, además, de fuerte competencia por parte de los equipos catalanes, lo que obliga al conjunto alcoyano a hacer auténticos encajes de bolillos. «Nos hemos convertido -explica- en un club trampolín, en el que tanto el técnico, Lorenzo Pastor, como yo, estamos apostando por jugadores jóvenes con proyección que vienen aquí para después dar el salto a otros equipos». Aunque hay algunos que, después de conocer el club y la ciudad, deciden quedarse, algo a lo que ha contribuido el hecho de que han encontrado pareja.

Andrés Hernández agradece el premio «Importante», señalando que es «un reconocimiento a un equipo que compite al máximo nivel, pero también para toda la gente que trabaja detrás».