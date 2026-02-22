Programa universitario en la cárcel de Villena, educación que facilita la reinserción: «El estudio es una herramienta vital para que la prisión sea solo un paréntesis»

El programa lleva impartiéndose en la cárcel de Villena desde hace diez años, y según explica su responsable, Jesús Ayala, que está al frente del mismo desde el principio, «se ha ido consolidando de forma paulatina. Empezamos con diez o doce reclusos y ahora mismo ya vamos por 33, lo que demuestra que lo ven como una herramienta que puede abriles puertas en el futuro».

Los alumnos pueden matricularse, dentro del amplio abanico que ofrece la UNED, de aquello que consideren que más puede adaptarse tanto a sus preferencias como a su futuro laboral, si bien, destaca Ayala, suele tratarse de especialidades muy similares a las que se eligen fuera del centro penitenciario. «Lo que más se demanda -indica- es Derecho y Psicología, igual que en la calle, aunque también tenemos quienes se decantan por la Historia del Arte, la Filosofía o la Administración de Empresas, entre otras».

El ciclo impartido por la UNED, que cumple diez años, ha alcanzado este curso el récord de 33 reclusos participando

En lo que respecta a su relación con los alumnos, señala que «mi labor es la de acompañamiento y la de resolverles las dudas que puedan tener. Aunque aquí lo fundamental es la humanidad, el estar con ellos. No dejar que caigan y que puedan labrarse un futuro».

Y añade que la mayor parte de los reclusos que entran en el programa son buenos estudiantes. «Llegamos a tener uno que sacó el mejor examen no de los centros penitenciarios, sino de la UNED en general», enfatiza, para remarcar que «al final, si te esfuerzas y sabes aprovecharlo, el entorno carcelario se presta al estudio. Lo que tenemos aquí son historias de superación y de esfuerzo».

Ayala, asimismo, quiere desmentir bulos, como que a los presos se les financian los estudios por el mero hecho de serlo. «Es exactamente igual que en la calle. Si no puedes pagártelos, accedes a una beca, pero para disfrutarla, además, se te pide un rendimiento importante, dado que de otra forma se te retiraría», subraya.

Por su parte, la directora del centro penitenciario de Villena, Belén López, señala que los cursos de la UNED forman parte del amplio abanico de actividades culturales y formativas que se desarrollan allí, siempre con la finalidad de contribuir a generar las condiciones adecuadas para la reinserción de los reclusos. «El estudio es una herramienta fundamental para facilitar que la privación de libertad sea solo un paréntesis en la vida de estas personas», enfatiza.

López destaca que desde el centro se intentan dar las máximas facilidades para que los reclusos puedan estudiar, aportando «las condiciones y los medios que les puedan ayudar en esta tarea». Y agradece el «Importante» de INFORMACIÓN, porque «contribuye a dar visibilidad a las numerosas actividades que estamos desarrollando aquí».