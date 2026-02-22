Del quirófano al glamour: la Sanidad se doctora

La salud está en la esencia del ser humano y cada vez despierta un mayor interés llevar una vida saludable, evitar la enfermedad, vivir más años...El debate entre la sanidad pública y la privada está en el día a día, así como la preocupación por las listas de espera, uno de los asuntos de cabecera para cualquier administración.

Coincidía además la gala con la huelga de médicos, que se coló en numerosas conversaciones entre los profesionales en la velada.

El gerente de IMED Elche, Francisco Ripoll; el director de Relaciones Institucionales IMED Elche, Enrique Ibáñez; José Antonio Rodríguez, director médico del Hospital de Elda; Francisco Canals, gerente del Hospital de Elda; Nieves Díaz, jefa de Oncología del Hospital Sant Joan, y Juan Antonio Marqués, gerente de Sant Joan. / INFORMACIÓN

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, estuvo presente en la gala para entregar uno de los dos premios de la noche a profesionales sanitarios, el del especialista en Endocrinología y Nutrición del Hospital General de Alicante, Antonio Picó. Este médico ha centrado su campo de trabajo en la Neuroendocrinología, especialidad que estudia el papel de las hormonas como sistema regulador de las funciones corporales. De la Conselleria de Sanidad también arropó a los galardonados el director territorial Francisco Ponce.

Francisco Soriano, gerente del centro en el que el premio «Importante» lleva décadas trabajando, el Doctor Balmis; y de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental (ASI Alicante-Centro), estuvo presente en todo momento para darle su apoyo en nombre de todo el departamento de salud y en general de la sanidad alicantina. Con él, el director médico del hospital, Diego Díez.

La doctora Ana Segura, vicepresidenta segunda del Colegio de Médicos de Alicante (COMA); Antonio Picó, médico experto en Neuroendocrinología del Hospital General de Alicante y galardonado con el «Importante»; y la psiquiatra María Angustias Oliveras, vocal de médicos jubilados del COMA.

Asistieron también Francisco Sogorb, exjefe de servicio de Cardiología del Dr Balmis; Juan Caturla, exjefe de servicio de UCI del mismo centro; y Antonio Server, que fuera responsable de la unidad de Documentación Clínica y Admisión. Otro médico presente fue Joaquín Serrano, jefe de Endocrinología.

Así como el doctor Enrique de Madaria, médico del Hospital de Alicante, especialista en pancreatitis y ganador en 2024 del premio al mejor investigador en Aparato Digestivo de Europa, «Importante» en la pasada edición. Este médico es asimismo subdirector científico adjunto para proyectos del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), que tiene su sede en el Hospital de Alicante, y que asimismo estuvo representado en el ADDA por su directora gerente, Elena Bertomeu; y por Óscar Moreno, subdirector científico adjunto d e Innovación y Datos.

Asistieron representantes de los colegios de Médicos, de Enfermería y de Nutricionistas

También recibió un galardón Manuel Asín, precursor de la dermatología cosmética en Alicante. Los dos distinguidos recibieron el respaldo del Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Alicante (COMA), a través de su vicepresidenta segunda, Ana Segura; y de la doctora María Angustias Oliveras, vocal de médicos jubilados.

Juan Antonio Marqués, gerente del Hospital de Sant Joan d’Alacant, tampoco quiso perderse estos premios ligados a la salud desde su inicio, pues el primer «Importante», de INFORMACIÓN, hace 41 años, fue para un médico: el doctor Alfredo Gómez de Cádiz por haber traído al mundo al primer niño probeta de Alicante.

La presidenta ejecutiva de la Fundación Jorge Alió, María López Iglesias; el oftalmólogo alicantino y catedrático de la Universidad Miguel Hernández, el propio doctor Alió; y con ellos Alejandra Amesty, oftalmóloga de VISSUM.

También de este hospital público de Alicante, la doctora Nieves Díaz, jefa de Oncología Médica. Otro director gerente presente en la gala fue el del Hospital Virgen de la Salud de Elda, Francisco José Canals Candela, junto al director médico, José Antonio Rodríguez.

Más representantes de la sanidad. Por la clínica IMED de Elche acudieron el gerente, Francisco Ripoll; y el director de Relaciones Institucionales, Enrique Ibáñez. Así como Concha Giner, directora médica de la clínica Vistahermosa en Alicante. La profesión enfermera estuvo representada en los «Importantes» por Remedios Yáñez, tesorera del Colegio Oficial de Enfermería de la Provincia de Alicante, y por Ricardo Martín, vocal II de la entidad.

Otro colegio de un ámbito relacionado con la Sanidad en el ADDA fue el CODiNuCoVa (Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunidad Valenciana) a través de Natalia Gil Martínez, vocal de Intrusismo y Deontología. La gala contó también con la participación del oftalmólogo y catedrático de la Universidad Miguel Hernández, Jorge Alió; junto a la presidenta ejecutiva de la Fundación Jorge Alió, María López Iglesias.