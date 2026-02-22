Un reencuentro con la cultura

Representantes del mundo audiovisual, las artes plásticas y escénicas, la arquitectura o la música volvieron a reunirse en el ADDA para acompañar a los premiados, que en esta ocasión tuvieron como faro cultural al guitarrista Yerai Cortés y a la cantante La Tania, que atrajeron a apasionados del género como Josefa Samper García, responsable del ciclo Mundo y Formas del Flamenco, que se celebra desde 2003 en la Sede de la UA.

La pareja ganadora del Goya a la mejor canción original del pasado año con Los almendros compartieron espacio, precisamente, con el nominado alicantino a esa misma categoría este año, el músico Luis Ivars, autor de la canción Caminar el tiempo junto con Blanca Paloma, de la película Parecido a un asesinato.

Junto a Ivars, que llegaba de una recepción de nominados a los Goya celebrada en el Ayuntamiento de València, el compositor ilicitano, organista y director de la Orquesta Barroca Valenciana Manuel Ramos, que también ha colaborado en la banda sonora de Parecido a un asesinato, y que prepara nuevas propuestas corales de alcance internacional.

El nominado al Goya Luis Ivars acudió junto al director de la Orquesta Barroca, Manuel Ramos

El director de orquesta José de Eusebio, el pianista y vicedirector del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá, Jesús Gómez, y el presidente de la Compañía Lírica Alicantina, Nacho Hernández, tampoco faltaron a la cita, al igual que la pianista y compositora Tsvetelina Lyubenova, que nunca se pierde este acto junto al escritor y cineasta Miguel Herrero Herrero, también director del Festival de Cine de Sax e ilusionista, que continúa de presentación en presentación con su libro El arte de la luz y de la sombra, centrado en explicar los orígenes del cine, del que también realizó un documental.

Otro ilusionista, el mentalista ilicitano Toni Bright, acudió a la convocatoria en el ADDA, junto al creador de grandes ilusiones con la compañía de teatro urbano Carros de Foc, Miguel Ángel Martín, cuyas gafas nunca pasan inadvertidas en la gala, al igual que la creadora y directora de cine Reyes Caballero, que acudió acompañada del arquitecto ucraniano y especialista en inteligencia artificial Alex Broshkov.

Entre los arquitectos, no faltó el presidente del Colegio Territorial de Alicante, Emilio Vicedo, junto al secretario de la entidad, Pablo Moreno, además de los arquitectos José Luis Campos, CEO de CrystalZoo, que planea nuevos proyectos de confluencia artística, Elena Argiles, Enrique Ortiz o Roberto Pérez-Guerras, entre otros.

No falló la subdirectora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla, que ha programado durante cinco semanas el musical Mamma Mia!, que se despide este domingo de Alicante, ni la directora del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, Cristina Martínez, que acaba de presentar el balance del año con más de 230 propuestas y la nueva programación, con numerosos rostros reconocidos en el mundo de la cultura y, desde la Fundación Mediterráneo, acudieron su directora, Carmen Morales, y Sento Acosta, director de programación y comunicación de la entidad.

También asistió Pepe Ayelo, presidente de Gestió Cultural y director de la Casa de Cultura de Villena (KAKV), así como los responsables de la sala de conciertos Euterpe en Sant Joan d’Alacant, aprovechando que no tenían actuación ese día, dentro de su abundante programación, Fran Boronado y Raquel Molina.

La presidenta de la Asociación de Artistas Alicantinos, Loles Guardiola; la presidenta de la Fundación Jorge Alió, María López, y la responsable de la Asociación Espejo de Alicante, Consuelo Giner, también estuvieron presentes.

El mundo del cine contó con la presencia del director general del complejo cinematográfico Ciudad de la Luz, Fermín Crespo; el cineasta y director de Alicante Film School, Maxi Velloso; y el director de cine Luis Soravilla, junto al ilustrador y fundador del equipo de animación Cabeza Voladora Arly Jones, que ha participado en la cinta de animación Mariposas negras, preseleccionada para los Oscar 2026.

No faltó el mago Toni Bright, los cineastas Maxi Velloso y Miguel Herrero o las artistas Mulá y Guerrero

Del sector de las artes plásticas acudió una nutrida representación, y siempre puntual a la fecha, la artista afincada en Santa Pola María Dolores Mulá, quien se precia de no haber faltado nunca a la cita con los «Importantes» en sus 41 años de historia.

Llegada desde Altea, tampoco se perdió la fiesta la artista, profesora de Dibujo y vicerrectora adjunta de Creación Contemporánea y mediación Cultural en la UMH Susana Guerrero, que prepara una gran exposición individual en Basilea este año. La pintora alicantina Sómnica Bernabeu, el artista urbano Salvador Gómez, ya fuera del Mubag y dedicado más al arte, así como Frutos María, responsable de la escultura que sirve de premio cada año a los galardonados con los «Importantes» de INFORMACIÓN. La escultura de hierro, que se encontraba en el vestíbulo del ADDA en gran formato, es siempre uno de los fondos más fotografiados entre los asistentes a la gala.

La historiadora, crítica de arte y comisaria de exposiciones Juana María Balsalobre acudió acompañada de la investigadora y bibliotecaria de la Escuela Europea Cristina Llorens, al igual que la también crítica de arte e historiadora Natalia Molinos, que hace unos meses presentó el documental realizado sobre Juana Francés, elaborado junto a Maxi Velloso. Al acto también acudieron familiares del humanista y jurista Rafael Altamira, en concreto sus bisnietos Javier y Mari Luz Ramos Altamira, que acaban de celebrar el cierre por los actos del Año Altamira con motivo del centenario del nacimiento del intelectual alicantino.

Del mundo editorial, el presidente de la Asociación Provincial de Libreros y Papeleros de la provincia de Alicante, José Antonio López Vizcaíno, ya avanzaba la alta participación de escolares en el próximo Concurso de Relatos Juveniles, con más de veinte ediciones celebradas en Alicante.

Al responsable de comunicación de la Plaza de Toros de Alicante, Ubaldo Aracil, se le vio posando con la asesora de Presidencia y gran aficionada taurina Pilar Tébar, y el periodista taurino José Germán Estela.