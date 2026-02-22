Una sociedad que sabe celebrar

La fiesta oficial de la ciudad de Alicante, las Hogueras, contó con una notable representación. Al acto acudieron el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, acompañado por la Bellea del Foc, Adriana Vico, y sus damas de honor, Paula Nicolás, Marta Lledó, Lucía Gómez, Mireya Gaitán, María Carrión y Claudia Aroca. También asistieron la expresidenta de la Federació de Fogueres, Toñi Martín-Zarco; la Bellea del Foc 2024, Alba Muñoz; la Bellea del Foc 2023, Belén Mora; y la Bellea del Foc 2013, Beatriz Botella.

La Federación Alicantina de Moros y Cristianos acudió con su presidente, José Pascual Saura; la Abanderada Mayor 2026 Melissa Fernández; y la delegada de Protocolo, Mari Carmen Albertus. También estuvo Juan Antonio Javaloyes, presidente de la Federación de Asociaciones Festivas de Barrios y Partidas de Alicante (FAFBA) y la Reina, Lucía Tenza.

Las fiestas de Elche también celebraron los «Importantes» con la presencia de la Reina de las Fiestas, Nuria Tejero, y las damas mayores, Marta Martínez y Claudia Cámara; así como con la vicepresidenta de la Gestora de Festejos Populares Saray Álvarez. Mientras, por el Patronato del Misteri d’Elx, estuvieron el presidente, Francisco Borja; la pintora y patrona María Dolores Mulá; y la tesorera, Aída Martínez.

Los movimientos sociales alicantinos tampoco quisieron perderse la 41 entrega de los premios «Importantes». Así, asistieron, entre otros, José Caracena, presidente de la Asociación de Vecinos Juntos Avanzamos de Playa de San Juan; el portavoz de la Asociación de La Cañada del Fenollar, José Cremades; el presidente de la Asociación de Vecinos de Rabasa, Antonio Balibrea; y el presidente de la Asociación de Vecinos de Sol d’Alacant, Lisardo Gabarre.

Noticias relacionadas

En cuanto a las entidades sociales, destacó la amplia presencia de Cruz Roja, con Francisco Galvañ, presidente provincial; Remedios Alarcón, presidenta local de Alicante; Carolina Espadas, coordinadora provincial; Miguel Ángel Rodríguez, coordinador autonómico; Miguel Mérida, responsable de Relaciones institucionales de Cruz Roja en la provincia de Alicante; y Arturo Llopis, vicepresidente provincial. Asimismo, estuvieron Reme Antón, embajadora de la Fundación Alinur-Centro de Educación para Personas con Discapacidad Intelectual; y la presidenta de la fundación Alinur, Leonor Martínez.