Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche, tres décadas de formación de calidad: «Nuestra trayectoria demuestra un firme compromiso con este territorio y su sociedad»

Fue el pasado mes de diciembre cuando la Universidad CEU Cardenal Herrera inauguraba en lo que en su día fue el cine Capitolio, posteriormente tienda de Zara, la que es hasta el momento su tercera sede en Elche, después de las que ya estaban operativas en el antiguo edificio de Carmelitas y en los antiguos juzgados. Todo en el seno de una trayectoria que, como apunta el vicerrector de la institución, Álvaro Antón, «demuestra el firme compromiso con este territorio y también con su sociedad».

Y es que, después de estos 32 años, la universidad se encuentra en un momento de expansión, tanto en lo que respecta a instalaciones como, también, a alumnado y titulaciones. Y como muestra, un botón. En el actual curso académico, la Cardenal Herrera, que cuenta con alrededor de 200 profesores, ha registrado en su campus de Elche un incremento del 15 % en el número de nuevos estudiantes, alcanzando los 700 de nuevo ingreso. Eso le ha permitido llegar, en total, a los 2.150 alumnos.

La institución, que acaba de inaugurar una tercera sede, alcanza los 2.150 alumnos matriculados

La internacionalización, por otro lado, es uno de los sellos del CEU ilicitano, dado que más de una cuarta parte de sus estudiantes procede de otros países, siendo 125 los que se han incorporado este curso. De hecho, la universidad cuenta ya con alumnos de más de 25 nacionalidades diferentes, especialmente en los grados de Fisioterapia, Odontología, Educación y ADE/Marketing.

Entre las novedades del actual ciclo destaca el inicio del grado en Psicología, que ha tenido una notable acogida en su primera edición. La oferta educativa para 2025-2026 incluye, además de los grados, diferentes programas de posgrado, como el máster en Formación de Profesorado de Educación Secundaria y el doble máster en Abogacía y Procura, más Derecho Internacional de los Negocios. También se ofertan diplomas universitarios en áreas de especialización como Suelo Pélvico, Neuromodulación Percutánea y Terapia Manual Neuroestructural, dirigidos a profesionales de la salud que buscan formación avanzada.

Para Álvaro Antón, «el incremento de alumnos consolida el proyecto educativo del CEU en la provincia y refleja la confianza de las familias en un modelo formativo que combina excelencia académica, internacionalización y compromiso con el entorno social».

Pero lejos de conformarse con los logros obtenidos hasta la fecha, la institución académica sigue trabajando en nuevas iniciativas que no harán otra cosa que reforzar su crecimiento. De entrada, el próximo año está prevista la implantación del grado de Business Intelligence en Alicante, en una sede que se anunciará próximamente.

De igual forma, el CEU está llevando a cabo una apuesta formativa de posgrado en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante, dentro de lo que se ha dado en llamar Campus Cámara CEU. Dentro de esta colaboración, para este mes de marzo está previsto el inicio de tres programas de formación avanzada. En concreto, la segunda edición del programa de Marketing Digital potenciado por inteligencia artificial (IA), el de Liderazgo Organizacional y Gestión de Cambio, y el de Transformación Digital e Innovación en los Negocios.

Todo ello sin perder de vista Elche, donde la institución universitaria continúa queriendo expandirse, hasta el extremo de que el objetivo pasa por ampliar sus sedes con dos edificios situados en el centro de la ciudad, con la finalidad de dar servicios al alumnado y al profesorado.

Noticias relacionadas

Álvaro Antón agradece el premio «Importante» en reconocimiento a la trayectoria del CEU Elche, insistiendo en el compromiso con la sociedad alicantina y recordando que «la universidad no solo forma a profesionales, sino que también impulsa proyectos de investigación y colaboración con instituciones y empresas locales».