Villena, 500 años como ciudad: «La ciudad ha sabido adaptarse a los tiempos y ahora está en un buen momento»
Una historia de superación. Fue en 1525 cuando el rey Carlos I concedió a Villena el título de ciudad. Desde entonces ha sabido superar las dificultades que se ha ido encontrando por el camino y evolucionar en todas sus vertientes, hasta alcanzar en la actualidad un notable desarrollo económico gracias a la industria y la agricultura. Todo ello sin olvidar su pasado y su rico patrimonio
Han transcurrido nada menos que cinco siglos desde que Villena se convirtió en ciudad, aunque según recuerda su alcalde, Fulgencio Cerdán, la historia del municipio se remonta a muchísimo tiempo antes. «En la zona hay restos de asentamientos de hace 50.000 años, aunque lo más notable pertenece a la Edad de Bronce», remarca, en referencia, entre otras cuestiones, al Tesoro de Villena, el conjunto de orfebrería de dicha época más importante de la Europa continental, conformado por 59 piezas de oro, hierro y plata. Con todo, solo es una parte del riquísimo patrimonio cultural de la población, en el que destaca el castillo de La Atalaya o las diferentes iglesias monumentales que adornan el casco urbano y que bien merecen una visita.
Son muchos los momentos destacados que ha vivido Villena en estos últimos 500 años. Según explica Cerdán, «la propia concesión del título como ciudad ya supuso la obtención de unos privilegios que contribuyeron, de manera destacada, al desarrollo de la ciudad. Aunque también ha habido hitos muy importantes, como fue la llegada del ferrocarril hace ahora más de un siglo».
Industria y agricultura son los sectores que empujan la economía de la localidad, que también mima su patrimonio
Respecto a la situación económica, el alcalde recuerda que en los años 80 y 90 del siglo pasado el calzado y la agricultura eran los sectores de mayor importancia en Villena, si bien a partir de ahí se registró una evolución en la que la agricultura ha mantenido su papel estratégico, con algunas empresas que incluso superan los 500 trabajadores, y otras ligadas a esta misma actividad que elaboran productos como fertilizantes. En la industria, si bien todavía persisten algunas firmas importantes, el calzado ha ido perdiendo peso, incorporándose a cambio otros subsectores como el textil y el vidrio.
«El resultado de este proceso -indica Cerdán-, es que ahora contamos con una economía más diversificada, dado que también hay que tener en cuenta que tenemos una importante actividad comercial, y que la cultura y el turismo han propiciado que se creen firmas relacionadas con estos dos apartados».
Sin salir del ámbito económico, un proyecto que podría tener una incidencia notable en el futuro de Villena es el puerto seco del Corredor Mediterráneo por el que se viene trabajando. «Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, pero Adif ya ha modificado el proyecto de un puente para encajar la infraestructura, y también se ha comprometido a mejorar la conexión con la A-31 si la iniciativa prospera», enfatiza.
El alcalde, asimismo, incide en la fuerte apuesta que se está llevando a cabo en materia cultural y turística, y la importancia de fiestas como la de los Moros y Cristianos, para la que se tramita la declaración de interés turístico internacional, o la más reciente del Medievo, que ya ha conseguido el reconocimiento a nivel autonómico.
Villena celebró como se merece la efeméride, con una completa agenda de actos que se desarrolló entre febrero, cuando Carlos I anunció la concesión del título hace 500 años, y noviembre, que es cuando se entregó físicamente. Exposiciones, conciertos e incluso un congreso nacional de expertos en historia conformaron buena parte de la programación.
Fulgencio Cerdán destaca que durante estos cinco siglos «Villena ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos hasta llegar a hoy, que está en un buen momento». Y hace referencia a los buenos datos de empleo, a la llegada de industrias y a la voluntad de crecimiento que expresan las que ya están instaladas.
El alcalde, por último, agradece el premio concedido por INFORMACIÓN sobre la base de que «ensalza la historia de la ciudad y el esfuerzo de sus gentes por guiarla a lo que es hoy».
