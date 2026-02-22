Vittorio Cataldo, comercio singular de moda: «Conseguí conquistar a los alicantinos con los trajes de novio italiano»

Su relación con el mundo de la moda le viene a Vittorio Cataldo desde lejos, dado que, según él mismo recuerda, fue su madre la que le inculcó desde bien pequeño el gusto por vestir bien. Además, su abuelo regentaba una tienda de ropa. De adolescente se trasladó con su familia a Turín, ciudad en la que estudiaría electrónica. Pero no fue más que un pequeño paréntesis, dado que su vocación, como más tarde demostraría, no se separaría nunca del universo de las prendas.

Y la casualidad, y también el amor, quisieron que desarrollara su actividad en Alicante. Fue en el transcurso de unas vacaciones con unos amigos en la Costa Blanca cuando conoció a Reme, la que sería la madre de su hijo. Un auténtico flechazo, porque no dudó en mudarse desde Italia, ya con la idea de abrir un comercio. «Recuerdo -explica- que estuve viendo dos locales, uno que en aquella época costaba 40.000 pesetas en la calle Maisonnave, y otro por el que pedían 175.000 en la calle Pascual Pérez, por el que finalmente me decanté».

Una decisión, reconoce, de la que después se arrepintió en cierta forma. Según sus palabras, «en aquella época la calle Maisonnave no tenía nada que ver con lo que es ahora, pero dos años después de que yo descartase esa ubicación abrió el Corte Inglés, y el cambio fue radical. En cualquier caso, no me puedo quejar de cómo me ha ido».

Experimentó el éxito con sus tiendas a las que acudían clientes de toda la Comunidad Valenciana y Murcia

La apertura fue el 8 de enero de 1987, poco después de la boda. De hecho, el enlace matrimonial tuvo mucho que ver con el éxito del negocio, dado que, según señala, «me casé con traje de novio, algo que era habitual en Italia, pero a lo que aquí no estaban acostumbrados, dado que se usaban trajes normales». El hecho es que a la ceremonia acudieron invitados varios periodistas, y eso hizo que se difundieran imágenes con su atuendo, generando una notable repercusión. También lo entrevistaron en RNE. «Tanto fue así -añade-, que a la semana siguiente me fui a Italia con mi mujer para comprar este tipo de prendas y ponerlas a la venta. De hecho, puedo decir que conseguí conquistar a los alicantinos con los trajes de novio italiano».

El negocio, centrado fundamentalmente en moda para hombres, levantó el vuelo de tal forma que a la primera tienda le sucedieron otras, hasta alcanzar cuatro abiertas de forma simultánea. Y siempre con las prendas confeccionadas en Italia como reclamo principal. «El 85 % de la ropa llegaba desde este país, confeccionada de forma personalizada con mi propia firma. Aunque también tuvieron una buena acogida los pantalones que traía de Alemania», enfatiza Cataldo, quien recuerda que «venían a los establecimientos clientes, especialmente novios, de toda la Comunidad, y también de Murcia.». Una trayectoria exitosa a la que, después de cuatro décadas, decidió poner el punto y final el año pasado, cuando bajó la persiana del comercio que permanecía abierto en la calle San Francisco.

A lo largo de todo este tiempo, Vittorio Cataldo ha vivido tanto el esplendor como la decadencia del comercio tradicional. «Cuando llegué a Alicante había al menos 20 tiendas muy buenas de moda, pero en 2008 prácticamente cerraron todas, a excepción de Benavent, la mía y alguna otra. Y el motivo, más allá de las crisis, es que cada vez cuesta más competir con el comercio online. Además, la gente gasta muchos menos trajes que antes».

El veterano comerciante agradece el «Importante» de INFORMACIÓN, algo que interpreta como un reconocimiento a la labor de él y de todo su equipo, pero también al comercio alicantino en general.