Yerai Cortés y La Tania, guitarrista flamenco y cantante ganadores de dos premios Goya: «El año 2025 nos ha puesto la vida patas arriba pero para bien»

La guitarra de Yerai Cortés ya hace tiempo que se deja sentir en escenarios de todo el mundo, al igual que la voz de su pareja, La Tania, con una trayectoria muy reconocida. Sin embargo, lo ocurrido en 2025, con la consecución de dos premios Goya, ha servido para otorgar un empujón más fuerte si cabe a la carrera de ambos artistas, que afirman sentirse como en un sueño.

Y todo gracias al documental «La guitarra flamenca de Yerai Cortés», ópera prima de Antón Álvarez, más conocido como C.Tangana en su faceta musical, que muestra un recorrido visual y sonoro del artista alicantino, contando con escenarios como el barrio Virgen del Remedio, donde Cortés se crió y creció. La película se hizo con el galardón de la Academia al mejor documental, y no solo ese, ya que la canción «Los Almendros», en la que aparece la voz de La Tania, consiguió el de mejor canción original.

El impacto en ambos artistas ha sido enorme, tal y como reconoce el propio Cortés, sobre la base de que «ha sido un antes y un después. Ha supuesto una revolución que ha llegado a producirnos vértigo, porque desde luego nunca habíamos pensado que podíamos recibir un Goya. Así que se podría decir que hemos cumplido un sueño que no esperábamos».

Eso en lo que respecta al documental. Con relación a la canción «Los Almendros», el guitarrista señala que «para mí fue lo menos esperado. De toda la parte musical, lo más loco que he vivido. Empezó siendo una canción por bulerías que, cuando la cogió La Tania, la llevó a su terreno. Pero aún así, pensábamos que solo sería escuchada por aquellos que les gusta el flamenco, no la considerábamos comercial. Pero al final nos ha dado la vuelta hasta convertirse en la banda sonora del documental».

En parecidos términos se expresa La Tania, quien apunta que «para nosotros es un orgullo que la Academia la haya premiado como mejor canción original, porque se trata de un tema sencillo, solo con voz y guitarra, y quizá por eso me enorgullezco más».

Ambos artistas esperan que el «Importante» les ayude a estrechar más lazos entre ellos y la cultura local

Estos reconocimientos han sido la guinda para un 2025 que ambos artistas consideran excepcional, un año que, subraya Cortés, «nos ha puesto la vida patas arriba pero para bien». Y es que aparte de los Goya, han sido numerosos los conciertos llevados a cabo, a lo que hay que añadir la publicación del primer álbum de La Tania, «Amoríos», que según explica su protagonista, «es algo que siempre he querido hacer. Así que la conclusión es que hemos vivido un año superrevolucionario».

Una explosión de júbilo desde la que miran atrás, recordando sus orígenes. En el caso de Yerai Cortés, «mi historia con la música me viene desde chiquillo. Supongo que es normal cuando te crías en un ambiente en el que tu padre toca la guitarra las 24 horas del día y tu madre canta mientras cocina, friega o prepara un café. También donde los primos, en cualquier celebración, cantan y bailan fandangos».

La Tania, por su parte, recuerda que siempre le ha gustado cantar, «aunque fue cuando empecé haciendo teatro que mis profesoras me dijeron que también cantaba bien. Ese fue el momento, digamos, en que empecé a sentir de verdad que me dedicaba a ello».

El premio «Importantes» es, para ambos, muy entrañable, porque, señala Cortés, «nos lo dan en Alicante, que para nosotros es nuestra casa, el lugar al que siempre volvemos». Y confía en que les ayude a estrechar más lazos con la cultura local y que, subraya, «puedan celebrarse más festivales de música».