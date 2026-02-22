Zahati, fabricante artesanal de sombreros: «Creamos piezas con las manos mezclando tradición y modernidad»

«Siempre se ha dicho que los habitantes de Gata de Gorgos tenían las manos encantadas, dado que con ellas trenzaban fibras naturales con las que confeccionaban auténticas maravillas». De esta forma se refiere Sandra Mira a la tradición secular de su pueblo, una práctica artesanal que siempre ha llevado dentro, y que la inspiró para crear hace apenas siete años Zahati, una marca que, con el bagaje que da el poso del oficio, está marcando tendencia en el mundo de la sombrerería.

Porque si bien la empresa es joven, la realidad es que para entender el éxito de Zahati hay que retroceder más de un siglo en la historia familiar de esta emprendedora. Aunque el tatarabuelo de Sandra Mira ya puso en marcha alrededor de 1880 un taller para vender capazos y sombreros de palma, fue su bisabuelo quien en 1920 introdujo la paja de trigo. Este material supuso un cambio fundamental, dado que dio paso a una forma de producir más versátil, un legado que la empresaria ha conservado, hasta el punto que el 90 % de los productos de la marca se elaboran de esta forma.

A pesar de esta herencia, Sandra Mira no ejerció de forma directa esta profesión. Estudió para arquitecta y trabajó cinco años como tal, pero según reconoce, «no me acababa de llenar». Así que, aprovechando que sus tías recuperaron en 2015 el taller familiar para trenzar y coser para otros diseñadores de renombre, en 2019 les propuso crear su propia marca. Así nació Zahati, una firma en la que, remarca la propia protagonista, «creamos piezas con las manos mezclando tradición artesanal, modernidad y sostenibilidad».

Con todo, para entender el éxito de la firma hay que trasladarse al verano de 2022, cuando la dueña de una tienda de Capri quedó prendada por los diseños de Zahati a través de las redes sociales, especialmente de unas pamelas de grandes dimensiones. Así que le escribió a Sandra Mira para solicitarle el catálogo y realizar algunos pedidos.

La actriz Blake Lively («Gossip girl») lució una de las pamelas de la firma de Gata de Gorgos en «Otro pequeño favor»

Lo que ocurrió a continuación fue propio de un guión cinematográfico, dado que la actriz Blake Lively, conocida por la serie «Gossip Girl», entró en el establecimiento y se enamoró de una pamela de Zahati de un metro de diámetro para lucirla en su película «Otro pequeño favor». Aquel gesto supuso un impulso para que en Capri, donde la sofisticación está a la orden del día, los sombreros de la marca alicantina se vendan con enorme éxito, siendo objeto de codicia por algunas de las cabezas más famosas de Hollywood.

Así las cosas, y pese a ser una marca pequeña formada por siete personas, sus productos se exportan en la actualidad a países como Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos, Japón y el Reino Unido, e incluso gigantes como El Corte Inglés se han interesado por la originalidad de los diseños. La producción anual es de unas 5.000 piezas, elaboradas de manera artesanal y con máquinas de coser paja de trigo originales de 1920.

Y todo en un contexto en el que para Sandra lo fundamental es no perder el alma artesanal de la marca, aunque con ello renuncie a tener mayores ingresos. «De la artesanía vives, pero no te haces rico», subraya.

La emprendedora, por último, agradece el «Importante», lo que la anima, indica, «a seguir creciendo con responsabilidad y desde las raíces».