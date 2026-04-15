Santa Faz, consejos y recomendaciones para la romería de Alicante
Sigue estas sencillas pautas para realizar una peregrinación sin problemas
El día de la Santa Faz está marcado en el calendario de muchos alicantinos que ya se están preparando para la peregrinación de este año. Tanto los que recorren año tras año la distancia que separa la concatedral y el monasterio como para los que este 2026 lo harán por primera vez, es importante que tengan en cuenta ciertas recomendaciones y consejos para que la Santa Faz 2026 discurra sin contratiempos.
Recomendaciones para una Santa Faz sin contratiempos
A la hora de afrontar la peregrinación de Santa Fazes conveniente seguir algunas recomendaciones para evitar posibles problemas durante el recorrido.
La importancia de un buen desayuno y un almuerzo para reponer fuerzas
Realizar la romería de la Santa Faz supone recorrer aproximadamente unos 7 kilómetros a pie. La jornada empieza muy temprano y es fundamental tomar un buen desayuno antes de salir de casa para coger fuerzas y afrontar con ánimo la caminata.
Además, durante el tiempo que dure la peregrinación es recomendable reponer fuerzas y tomar algún alimento energético para continuar caminando sin contratiempos.
Llevar calzado cómodo
Para evitar posibles dolores de pies, ampollas o torceduras es recomendable llevar un calzado cómodo, que ya tenga uso anterior y que esté bien atado. Lo mejor son las zapatillas deportivas o zapatos aptos para andar grandes distancias. También es recomendable evitar las chanclas.
Beber agua para mantenerse bien hidratado
El agua es fundamental para mantenerse bien hidratado durante la caminata y evitar posibles desvanecimientos. También es recomendable evitar las bebidas alcohólicas durante el recorrido.
Ir bien identificado y con información sobre la medicación que toma
Antes de salir de casa no olvide meter en el bolsillo su DNI o su tarjeta sanitaria. Además, si está tomando algún tipo de medicación también es conveniente que lleve consigo información al respecto. De esta forma, en caso de sufrir algún contratiempo será mucho más fácil para los servicios médicos atenderle.
Mantenga a los niños controlados en todo momento
Si acude a la peregrinación acompañado de niños manténgalos vigilados en todo momento. Además, es conveniente que lleven un número de teléfono de contacto y una identificación por si se perdieran entre la multitud.
Descanse cuando sea necesario en un lugar que no obstaculice el paso
Si necesita parar a descansar en cualquier punto del recorrido es recomendable que se aleje en la medida de lo posible del flujo de caminantes para no obstaculizar la marcha. Este año, las previsiones meteorológicas auguran lluvias para la jornada, pero si sale el sol es aconsejable que busque un lugar con sombra para descansar.
- Alcoy se consolida como la sexta ciudad de Alicante: supera los 62.000 habitantes por primera vez en 30 años
- Portugal se adelanta a España y estrena la devolución de envases en la tienda
- El futuro del Puente Rojo de Alicante, a tres alturas para garantizar la continuidad peatonal y de la zona verde
- La Guardia Civil detiene a un hombre en Dolores por tres estafas con la técnica de smishing
- Más viajeros que Mallorca o Tenerife Sur: el nuevo récord del aeropuerto consolida a Alicante como destino turístico invernal
- Más de 5.000 docentes se forman para reforzar las Matemáticas y la lectura en las aulas con una nueva metodología
- Pendientes de Santa Faz: este es el tiempo que marca la Aemet en Alicante
- Una marea de flores para el patrón de San Vicente en su día grande