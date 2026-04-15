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Santa Faz, consejos y recomendaciones para la romería de Alicante

Sigue estas sencillas pautas para realizar una peregrinación sin problemas

Santa Faz 2025 en Alicante: Cientos de feligreses guardan cola para poder entrar al templo

Santa Faz 2025 en Alicante: Cientos de feligreses guardan cola para poder entrar al templo

Santa Faz 2025 en Alicante: Cientos de feligreses guardan cola para poder entrar al templo / A. Vicente

Patricia Páramo

El día de la Santa Faz está marcado en el calendario de muchos alicantinos que ya se están preparando para la peregrinación de este año. Tanto los que recorren año tras año la distancia que separa la concatedral y el monasterio como para los que este 2026 lo harán por primera vez, es importante que tengan en cuenta ciertas recomendaciones y consejos para que la Santa Faz 2026 discurra sin contratiempos.

Recomendaciones para una Santa Faz sin contratiempos

A la hora de afrontar la peregrinación de Santa Fazes conveniente seguir algunas recomendaciones para evitar posibles problemas durante el recorrido.

La importancia de un buen desayuno y un almuerzo para reponer fuerzas

Realizar la romería de la Santa Faz supone recorrer aproximadamente unos 7 kilómetros a pie. La jornada empieza muy temprano y es fundamental tomar un buen desayuno antes de salir de casa para coger fuerzas y afrontar con ánimo la caminata.

Además, durante el tiempo que dure la peregrinación es recomendable reponer fuerzas y tomar algún alimento energético para continuar caminando sin contratiempos.

Llevar calzado cómodo

Para evitar posibles dolores de pies, ampollas o torceduras es recomendable llevar un calzado cómodo, que ya tenga uso anterior y que esté bien atado. Lo mejor son las zapatillas deportivas o zapatos aptos para andar grandes distancias. También es recomendable evitar las chanclas.

Beber agua para mantenerse bien hidratado

El agua es fundamental para mantenerse bien hidratado durante la caminata y evitar posibles desvanecimientos. También es recomendable evitar las bebidas alcohólicas durante el recorrido.

Santa Faz 2025 en Alicante: 430 litros de alcohol decomisados

Santa Faz 2025 en Alicante: 430 litros de alcohol decomisados

Santa Faz 2025 en Alicante: 70 litros de alcohol decomisados / Pilar Cortés

Ir bien identificado y con información sobre la medicación que toma

Antes de salir de casa no olvide meter en el bolsillo su DNI o su tarjeta sanitaria. Además, si está tomando algún tipo de medicación también es conveniente que lleve consigo información al respecto. De esta forma, en caso de sufrir algún contratiempo será mucho más fácil para los servicios médicos atenderle.

Voluntarios de Cruz Roja acompañan un año más a personas mayores para que disfruten de la Santa Faz

Voluntarios de Cruz Roja acompañan un año más a personas mayores para que disfruten de la Santa Faz

Voluntarios de Cruz Roja acompañan un año más a personas mayores para que disfruten de la Santa Faz / Rafa Arjones

Mantenga a los niños controlados en todo momento

Si acude a la peregrinación acompañado de niños manténgalos vigilados en todo momento. Además, es conveniente que lleven un número de teléfono de contacto y una identificación por si se perdieran entre la multitud.

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Descanse cuando sea necesario en un lugar que no obstaculice el paso

Si necesita parar a descansar en cualquier punto del recorrido es recomendable que se aleje en la medida de lo posible del flujo de caminantes para no obstaculizar la marcha. Este año, las previsiones meteorológicas auguran lluvias para la jornada, pero si sale el sol es aconsejable que busque un lugar con sombra para descansar.

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