Test: ¿Cuánto sabes de la Santa Faz de Alicante?

El día de la Santa Faz está marcado en el calendario de muchos alicantinos que ya se están preparando para la peregrinación de este año. Y no es para menos, ya que la tradición de la Santa Faz viene de lejos, tanto es así que este 2026 la romería cumple 537. Por lo que no es de extrañar que la Peregrina, como también se conoce a la Romería, sea una de las muestras de religiosidad popular con más tradición en la Comunidad Valenciana.

Seguro que este año vas a recorrer el camino que separa la Concatedral de Alicante del Monasterio de la Santa Faz. Pero, ¿conoces todos los secretos y curiosidades de la Santa Faz? ¡Demuéstralo con este trivial sobre la historia de una de las reliquias más veneradas de España!