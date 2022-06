L’Alcúdia de Crespins viurà a partir de hui i al llarg de tot el cap de setmana les festes patronals de Sant Onofre amb un ampli ventall d’actes culturals i lúdics, en què, sens dubte, destaca la tradicional encesa de la Foguera de Sant Onofre dissabte a la nit.

Als actes organitzats per la Regidoria de Cultura i Festes al voltant del patró els dies 10,11 i 12 de juny, se suma este any la celebració per part de la Regidoria de Promoció Econòmica de la Segona Edició del Mercat d’Ací que es desenvoluparà a la plaça Jaume I.

Per a la regidora de Cultura i Festes, Amparo Albalat, esta edició de les festes patronals «és especial, ja que després de dos anys tot el poble tenim moltes ganes de celebrar-les amb normalitat». Des de l’ajuntament conviden a totes les alcudianes i alcudians i a les veïnes i veïns d’altres poblacions a participar i gaudir de cadascun dels actes que s’han organitzat per a totes les edats com son: els espectacles infantils, la tradicional dansà, la fira d’atraccions en l’accés a la Sénia, orquestra, discomòbil, entre altres moltes activitats, on no faltarà la pólvora i el foc.