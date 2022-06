Alfara del Patriarca, municipi enclavat en mig de l’Horta Nord, va rememorar en 2020 una efemèride centenària que forma part de la història més arraigada de la població: els cent anys de la vaga de la fàbrica de mistos. Encara que la fabricació i comercialització de mistos era un monopoli de l’Estat, la gestió del dia a dia de la fàbrica de San Diego continuava depenent dels propietaris, Moróder Hermanos y Cia.

Aquesta família tenia diversos interessos al poble: un rajolar, el molí, un centre de producció d’electricitat i el complex de San Diego per a la fabricació de mistos, sabons i paper, a més de propietats ramaderes i agrícoles amb la posada en regadiu del Minat de Bufilla. És per això que gaudien de gran prestigi entre les forces vives d’Alfara i Moncada. La vaga va durar des del 26 de novembre de 1919 fins al 2 de febrer de 1920 i en ella va participar la totalitat de la plantilla: 729 obrers, dels quals 625 eren dones, fent que el nombre de jornades perdudes va ascendir a 42.282. Va ser una acció obrera molt important de la qual es va fer ressò la premsa de l’època, tant la valenciana, especialment el diari El Pueblo, com la nacional.

Però el clima social en 1919 era ja molt diferent, la Gran Guerra estava trastocant l’economia i va significar un creixement de les associacions obreres i sindicats, que eixe any van aconseguir, després de la vaga de la Canadiense, la jornada de huit hores, sis dies a la setmana, aprovada pel Govern al mes d’abril. No és d’estranyar que els obrers i obreres de la fàbrica iniciaren la constitució i legalització de la Sociedad Obrera Mutualista “La Unión”.

Al novembre, els empleats presenten un conjunt de peticions per obtindre el reconeixement de la societat obrera i la seua participació en les decisions de gestió de la fàbrica, així com les millores de les condicions de treball. No obstant així, les relacions eren tibants i el dia 17 es procedeix a l’acomiadament de tots els treballadors que es declaren en vaga desde el dia 26 oficialment.

El governador civil, Senyor Durán, va tractar inútilment de mediar, nomenant dos delegats seus perquè duguen a terme negociacions. Al cap d’un temps es va produir un desproveïment de mistos i va caldre portar-ne de Tarassona i altres llocs. Les converses es van reprendre sota la direcció de l’alcalde de València, el republicà Juan Bort Olmos, i a la fi de gener es va arribar a un principi d’acord que l’empresa només signaria si els obrers tornaven a treballar.

Així, el dia 29 de gener es va arribar a la signatura de l’acord en el despatx de l’alcalde de València que va posar fi a la vaga. S’acordà l’augment dels salaris, la jornada de huit hores i el trasllat d’un encarregat a una secció on no treballen dones. Igualment, es comprometeren al fet que no hi hauria represàlies ni acomiadaments, així com a la renúncia dels treballadors a la participació en l’administració de la fàbrica.

Encara que durant la vaga va haver-hi presència de la força pública, no es ressenyen incidents de violència, excepte unes rinyes entre les treballadores antigues i les recentment contractades que va acabar amb la detenció de cinc obreres que van ser posades en llibertat. Segons la història, el comportament dels rectors de Moncada i Alfara, que des de la trona i des del confessionari, va desacreditar a l’associació obrera i tractaren de dissuadir a les dones perquè l’abandonaren.

Aquests fets van ser criticats en un pamflet editat per l’associació al març de 1919. Una actitud que contrasta amb la del capellà de Vinalesa, que va aprofitar el descontentament social per a promoure un sindicat catòlic i afavorir el cooperativisme. Es podria haver fet una cosa així en Alfara? Per a respondre a això tal vegada és bo recordar que al maig de 1920 es va produir l’entronització d’una imatge del Sagrat Cor de Jesús en el recinte de la fàbrica i que durant anys les treballadores commemoraven aquest fet amb grans festes religioses i culturals.