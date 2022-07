Aldaia es troba totalment immersa en la recta final per a gaudir d’unes festes plenes, després de superar la pitjor part de la pandèmia i amb tota il·lusió, després de dos anys sense les celebracions habituals.

Els col·lectius locals, encapçalats pels Clavaris del Crist de 2022 i amb tota la col·laboració de l’Ajuntament, han treballat de valent per oferir una programció «completa, diversa i per a totes les edats».

L’alcalde de la localitat, Guillermo Luján, convida a «viure intensament els dies que tenim per davant», començant per les festes organitzades per la Federació de Moros i Cristians Palmiters i seguint amb les tradicionals Festes Patronals.

«Per fi podem encarar un es noves Festes Majors amb normalitat. Gràcies a l’amor de les associacions i col·lectius del nostre poble i veïnat, es manté intacta la flama de les nostres Festes», destaca l’alcalde.

Com no podia ser d’altra manera, aquestes seran unes festes on no faltarà cada acte tradicional, com ara la ‘Pujà’, la ‘Baixà’ o la ‘Carxofa’, a més de musicals, amb les bandes, el Cinturó Jove Fest… o socials, com el sopar de majors, el d’associacions, la pasarel·la de moda… i la pólvora, amb el corretraca, cordà o mascletaes.

Els Clavaris d’enguany, a més, han volgut al llibret de festes «convidar a tots i totes a eixir al carrer i, junts, viure al màxim estes Festes del Crist 2022».

Així doncs, la programació d’actes festius a Aldaia va començar el passat 2 de juliol amb l’actuació de la Banda de Cornetes i tambors dels Santíssim Crist dels Necessitats en el Templete de la Plaça d’Europa; ahir es va cel·lebrar la ‘Festa del Barrejat’ al carrer Major, organitzat per la filà Berebers de Tariq, Corsàries de Kalunga i Federació de Moros i Cristians ‘Els Palmiters’ d’Aldaia.

L’agenda d’activitats es reprèn hui amb una Dansà popular en el carrer de l’Església a càrrec del grup de ball de la Ronda d’Aldaia, acompanyat per tabaleters i dolçainers, així com d’altres grups de danses dels pobles de la comarca.

En acabar, serà el moment del sopar i la festa popular pròpia del ‘Dia del Fester’, organitzat per la Federació de Moros i Cristians ‘Els Palmiters’ d’Aldaia.

Dijous 14 de juliol serà el torn de ‘Apoketanit’, una alternativa d’oci nocturn per a joves de 14 a 23 anys en el CEIP Juan A. Martínez Torres, on hi hauran habilitades diferents zones esportives, recreatives, musicals i de jocs.

Per al matí del 15 de juliol, Aldaia Ràdio prepara un programa de ràdio especial junt als seus col·laboradors, junt amb diferentes activitats de música en directe, tallers per als xiquets i xiquetes, així com diferents sorpreses; per la vesprada, tindrà lloc la «entraeta infantil» i les ambaixades mora i cristiana, prèvies a la Nit de Càbiles.

El cap de setmana serà el moment per a la gran desfilada de Moros i Cristians, que recorrerà els principals carrers de la localitat.

El veïnat també podrà gaudir amb el concert de l’orfeó al TAMA, interpretant la coneguda obra dels cants del Carmina Burana.

Per a la següent setmana estan agendats els tridus al Santíssim Crist dels Necessitats a l’Església de l’Anunciació, la presentació dels opuscles de la col·lecció Llotgeta de Patrimoni Local al MUPA (21 de juliol), el festival de Bandes de Música (22 de juliol) i la carrera 10K ‘Sense límits’ Aldaia (23 de juliol).

Per últim, el diumenge es commemorarà la Festa de la Mare de Déu de l’Assumpció.

L’última setmana de juliol tornarà a oferir els tradicionals tridus al Santíssim Crist dels Necessitats a l’Església de la Saletta i el Salvador, un acte d’homenatge als serveis essencials i a la ciutadania en la pandèmia de la covid-19 (25 de juliol), la passarel·la de moda organitzada per ACODA (28 de juliol), la festa dels col·lectius municipals (29 de juliol), el cinema d’estiu (30 de juliol) i la desfilada de farolets (31 de juliol).

El mes d’agost començarà a Aldaia amb un tardeo jove al Cinturó Verd, una nit d’albaes i sessió del cinema d’estiu; el 2 d’agost serà el torn de la cavalgada infantil organitzada per l’ajuntament i el cinturó jove.

El 3 d’agost tindrà lloc el sopar de les persones majors, el cinturó jove, l’espectacle musical ‘Operación Homenaje’ i la cordà infantil; el 4 d’agost serà la ofrena de flors al Santíssim Crist de les Necessitats i el corretraca previ a la tradicional cordà.

La Festa del Santíssim Crist de les Necessitats serà la cloenda de les festes d’Aldaia. La nit del 5 d’agost es farà la tradicional ‘baixà’ del crist prèvia a la festa major; aquesta començarà al dia següent amb una despertà, missa a la Parròquia de l’Anunciació, mascletà al cinturó verd i enramà de la murta.

Per últim, a la vesprada tindrà lloc la solemne processió al Santíssim Crist dels Necessitats i una mascletà digital nocturna a la plaça Europa.