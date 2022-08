Vicente Zaragozà viu amb molta intensitat l’arribada de nou de les festes patronals. L’alcalde de Silla espera que aquests dies de festa servisquen per retrobar-se, i què els carrers de la localitat es plenen amb les activitats programades, pensant en que puguen gaudir desde els més menuts fins als més majors.

Com està encarant aquestes setmanes de festes a Silla?

Tant jo com la resta de la ciutadania de Silla encarem aquestes festes amb molta il·lusió, després d’aquestos dos anys en blanc a consequència de la pandèmia. Aquestes seran les nostres festes, les del retrobament. Uns dies on tornarem a emocionar-nos com ho feiem abans gaudint de les nostres costums i tradicions.

Què destacaria de la programació?

Com venim fent en anys anteriors, es fonamenta en una barreja de tradició i modernitat. Des de la regidora de Festes, que encapçala la meua companya i amiga Josefina Zaragozá, s’ha realitzat un gran esforç per portar una programació a terme on pugam gaudir tothom. Pensada en la ciutadania i on també tindran un paper fonamental el teixit associatiu del nostre poble i, com no, els nostres barris. Els veïns i veïnes esperen amb moltes ganes les nits d’espectacles a la plaça del Poble, i com no, el sopar popular que celebrarem el dia 7 d’agost, i on esperem batre el record d’assistència del passat 2019, on van asistir vora 4000 persones i on podrem gaudir de música en directe a càrrec de l’orquestra la Tribu.

Quin balanç fa dels tres anys que compleixen de legislatura?

Ens hem dedicat a treballar de valent per complir els diversos compromisos que vam assumir des de l’equip de govern. Malgrat la pandèmia, hem aconseguit continuar treballant per millorar infraestructures i serveis del nostre poble. I, sobretot, destacaria les millores realitzades a les instal·lacions esportives.

Remarcaria algun fet en concret?

Estic molt orgullós d’haver aconseguit tancar l’exercici amb un superávit de 3 milions d’euros, gràcies a les nostres politiques productives i l’optimització de recursos; i d’haver reduït el deute de 12 a 3 milions d’euros des de que vaig entrar a gobernar. Durant aquestos anys, hem treballat dur per a que el poble avançara millorant la inversió i reduïnt el deute municipal, i d’això podem estar ben orgullossos.

Quins projectes de futur té el poble de Silla?

Com bé sabeu, l’any que vé és any electoral, si podem continuar treballant per aconseguir complir els nostres objectius, veurem començar laconstrucción del nou cementeri, el nou centre de salut i un nou centre de dia per a la terceraedat i el nou Parc de l’Estació, entre moltes altres coses. A més, continuarem treballant enla millora dels polígons i el desenvolupament d’infraestructures i equipament turístic, per continuar fent de Silla un poble atractiu per a les empreses i el turisme.