L’any 1972, la localitat de Turís va crear el càrrec de la Regina de les Festes; una figura que, acompanyada per la seua Cort d’Honor, ha representat a les dones turisianes, durant els últims 50 anys. Per això, les festes patronals d’enguany serviran per a commemorar el mig segle de vida d’esta figura que «s’ha adaptat a l’actualitat i que representa a la dona turisana del seu temps, treballadora, empoderada i lluitadora pels seus drets», ha manifestat l’alcalde de la localitat, Eugenio Javier Fortaña.

En esta ocasió, la del 50 aniversari, el càrrec està ocupat per Ana Valencia, qui prén el relleu de María Sánchez, Regina de les Festesa 2019. Després d’un regnat que s’ha dilatat en el temps, «María i la seua Cort d’Honor podran finalitzar amb tota l’esplendor» i entregar el testimoni a Ana i la seua Cort que «han esperat pacientment i amb resignació a què este moment arribara».

Un dels dies més esperats per a la Regina de les Festes, serà el dia de «La dona turisana», que tindrà lloc el dijous, 4 d’agost. Serà en ixa jornada, quan la Regina i la seua Cort d’Honor ballen la tradicional dansa de La Taina, després de la corresponent cercavila i la inauguració de l’exposició de l’artista local, Dolo Torrelles, i els seus alumes. El dia finalitzarà amb un sopar benèfic contra el càncer, amb una tómbola amb multitud de regals per als assistents.

50 anys de Bou en Corda

L’efemèride és doble perquè també se celebra, enguany, el 50 aniversari del Bou en Corda, una tradició taurina «molt arrelada» a la localitat. Esta celebració coincideix, a més a més, amb el 10é aniversari de l’Associació Bou en Corda, a qui Fortaña ha donat «l’enhorabona» i ha volgut agrair «el seu treball en el manteniment i potenciació de les nostres tradicions, junt a la resta de penyes taurines del nostre municipi».

La programació taurina arranca el pròxim dilluns, 8 d’agost, i es prolongarà fins al dia 15. Entre els actes programats, hi haurà entrada de vaques, bou embolat, bou en corda, així com un desafiament de ramaderies —serà entre Machancoses de Picassent i Bergarako d’Àlaba—, que tindrà lloc el dimecres 10 d’agost; i el concurs d’emboladors, organitzat per la penya El Último, que se celebra el divendres 12 d’agost.

El programa de festes

Més enllà de la programació taurina, el programa de festejos—organitzat per la regidoria de Festes— presenta una programació amb una diversa varietat d’actes que el primer edil ha definit com «atractiva per a tots els públics». En este sentit, l’agenda festiva combina la innovació amb la tradició; una mostra de què la festa «ha anat evolucionant i canviant al llarg dels anys —ha reconegut l’alcalde—, per adaptar-se a les diferents èpoques, però consolidant i arrelant altres aspectes».

Entre el 3 d’agost i el 10 de setembre, la ciutadania de Turís, així com els visitants; podran gaudir de vetlades de música, amb el concert de la Coral Polifònica Vicent Ribes i la Societat Musical Turisense, el 4t cant d’albaes, el Concert de les Festes o les múltiples sessions de discomòbils programades o l’actuació de l’orquestra Mónaco, entre d’altres.

Els més menuts també tindran un ample ventall de propostes per divertir-se, amb jornades d’atraccions unfables, el musical infantil «El Reino del León», el teatre «El Mago de Oz», el musical «Shreck», la sessió de cinema a la fresca amb la projecció de «Padre no hay más que uno 2» o la cavalcada de les disfresses del 8 d’agost.

Les festes de Turís són una oportunitat per reivindicar la importància de l’esport a la localitat, amb la celebració del Sopar de la XVGala de l’Esport, el XVIII Trofeu FestesPopulars de Turís, premi Antonio Giménez Luján, per als ciclistes de categoria social, el 30 d’agost; o el VII Trofeu de futbol Pepe «Mitgeta», que es disputa el 10 de setembre.