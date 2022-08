Tot està preparat perquè comencen les Festes Majors d’Alcàsser, en honor al Santíssim Crist de La Fe, que ompliran la ciutat de festejos i celebracions, entre els dies 8 i el 19 d’agost.

Durant les pròximes jornades, el municipi viurà «dies de retrobaments, de menjar i beure, de ballar i gaudir de les amistats i del poble», ha expressat l’alcaldessa, Eva Isabel Zamora.

Fa molt de temps que la ciutadania d’Alcàsser està esperant les festes i, per això, la primera edil està segura que les festes «seran exemplars» motivades per la tolerància i convivència que caracteritxen a la localitat. «Crist i coneixement», ha recordat, al·ludint a una expressió molt popular entre els seus veïns i veïnes.

Les Festes Majors arranquen el pròxim dilluns i compten amb un divers programa d’actes per a fer gaudir a grans i menuts.

Programa d’actes

La programació s’inicia amb la «crida a la festa» i el pregó que, enguany, està a càrrec de l’Alcàsser Club de Futbol, que va complir un segle l’any 2021. A continuació, a les 23 hores, es representarà el musical «Operación Homenaje» a l’avinguda Ricard Hernàndez.

El sopar popular, sempre multitudinari, serà el plat fort del dimarts 9 d’agost. Un dia després, es viurà la festa dels majors i, a la nit, una gala lírica amb les sopranos Montserrat Martí Caballé i Maria Carmen Fortea i el tenor Javier Palacios, acompanyats per la música de la banda UDP Llíria-Camp de Túria-Serranos.

L’11 d’agost tindrà lloc la festa de la paella i es rematarà la nit amb una macro-disco XL amb l’actuació dels DJ’s locals Cèsar Gómez i Cèsar Simó.

Un dia més tard, la tradició prendrà protagonisme amb el correfoc amb la Colla de Dimonis de Massalfassar i la nit d’albaes; mentre que, el dissabte 13 d’agost, serà el torn del concert de la Banda Simfònica de la Societat Musical Santa Cecília d’Alcàsser, a les 23 hores a la plaça del Castell. A la vesprada, se celebrarà el II Trofeu de Futbol i un taller de fanaleta per a tots els xiquets i xiquetes.

En la jornada del 14 d’agost, tindrà lloc la cavalcada, que pintarà de color els principals carrers de la localitat, des de les 19.15 hores, amb la desfilada de carrosses i remolcs que, com cada any, competiran per convertir-se en el millor de tots. I a la mitjanit, la música de Mecano farà ballar a tots els assistents amb el tribut «Descanso dominical».

El Dia Gran de les Festes Majors se celebra el 15 d’agost, amb els actes religiosos en honor al Santíssim Crist de La Fe.

No obstant això, la festa continuarà uns quants dies més amb el Dia del Gos, el 16 d’agost; les partides de pilot, el 17; i les sessions de Tir i Arrosegament, el 18 i 19.