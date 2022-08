Tavernes Blanques viu amb nerviosisme els dies previs a les seues tradicionals festes populars i patronals en honor a la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet i Sant Roc, que enguany commemoren el seu 120 aniversari.

Entre el 19 i el 24 d’agost, el municipi es retrobarà amb unes festes que —dos anys després— es tornen a viure amb normalitat.

«Toca que vivim el present, que l’aprofitem al màxim i gaudim de la companyia dels nostres. Retrobem-nos amb els amics i recuperem el temps perdut», anima l’alcaldessa de Tavernes Blanques, Mari Carmen Marco.

D’aquesta maners, els veïns i veïnes de la localitat podran tornar a gaudir de les tradicionals «casetes», que són un lloc de trobada familiar i amigable on es pot gaudir d’una bona taula, xarrades, música i festa fins a la matinada.

«Cultura i tradició constitueixen la nostra identitat. Amb el treball, l’esforç i la voluntat de tots, crearem la sinergia perfecta per a fer que aquestes festes queden en la memòria col·lectiva del nostre poble», afegeix el regidor de Festes, Javier Herrera.

Programa de festes

Els actes festius arrancaran el proper divendres, 19 d’agost, amb la inauguració del recinte ferial. Les autoritats desfilaran des de la Plaça de les Germanies fins al parc Rei en Jaume acompanyats per la colla de dolçainers i tabaleters ‘A la propera’. Allí, l’alcaldessa i el regidor de Festes oferiran unes paraules per a obrir la setmana de festes. La falla El Poble serà l’encarregada enguany de tallar la cinta del recinte ferial i donar pas a la mascletà de colors, a càrrec de la pirotècnia Turis. Per últim, es procedirà a l’enllumenat del recinte ferial i la comitiva recorrerà les «casetes». Per la nit hi haurà una sessió de remember al parc Rei en Jaume.

Al dia següent, 20 d’agost, els actes festius començaran a les 10 hores amb un parc aquàtic al parc escolar del carrer 9 d’Octubre. A les 13 hores tindrà lloc el volteig de campanes i la disparada de 21 salves per commemorar el 120 aniversari de les festes patronals.

Per la vesprada tindrà lloc un campionat de videojocs en l’espai d’exposicions del carrer 9 d’Octubre i partides de frontó a càrrec del Club de Pilota Valenciana Tavernes Blanques Carraixet.

Per la nit, l’Agrupació Artístic Musical de Tavernes Blanques oferirà una cercavila des de la Plaça de les Germanies fins a l’Ermita, previ a ‘La Passa’ de la Mare de Déu dels Desemparats. En acabar hi haurà un concert del grup Inhumanos al parc del Rei en Jaume.

Diumenge 21 d’agost es commemorarà el 25 aniversari de la confraria de la Mare de Déu dels Desemparats. Per començar, es llançaran 21 salves a les 7:30 hores i, en acabar, la colla de dolçainers i tabaleters procedirà a fer la tradicional ‘despertà’. La resta del matí hi hauran jocs tradicionals al parc escolar del carrer 9 d’Octubre.

A les 12 hores tindrà lloc la solemne missa en honor a la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet, patrona del municipi, amb la col·laboració de la Coral de Montcada. En acabar, hi haurà un bombardeig aeri.

Per la vesprada continuaran els jocs tradicionals fins a les 21 hores, quan començarà la processó en honor a la patrona del poble.

Per la nit hi haurà un festival de les Associacions de Tavernes Blanques, un correfocs per part del ‘Ball de dimonis’ de Vinaròs i un torneig de truc al parc Rei en Jaume.

La nova setmana arrancarà amb una donació de sang al centre sociocultural del parc Rei en Jaume, des de les 17 hores. A les 19:30 hores tindrà lloc la missa doblada en honor a Sant Rafael Arcàngel en la parròquia de la Santíssima Trinitat. Per últim, el dia acabarà amb un ball per a les persones majors al carrer 9 d’octubre, des de les 20 hores, i dues sessions de musical: un infantil, ‘El Recreo’ a les 20 hores;i ‘Recordando el ayer’, a la mitjanit.

Dimarts 23 d’agost tornarà el volteig de campanes i la disparada de salves a les 8 hores, per anunciar la festivitat del patró del poble; a més, hi haurà una ‘despertà’ de masclets i traques per els carrers del poble.

A les 11 hores actuarà la xaranga AAM a la Plaça Germanies, previ a la missa en honor a Sant Roc i el tradicional sorteig del ‘Rotllo de Sant Roc’. En acabar hi haurà un bombardeig aeri.

Per la vesprada serà el torn de ‘Kanijo Circus’ al parc Rei en Jaume, des de les 19:30 hores, fins a que comence la solemne processó. El dia acabarà amb l’actuació de l’orquestra Mónaco al parc Rei en Jaume.

Les festes acabaran el dimecres, 24 d’agost, amb una missa en sufragi de tots els difunts de la parròquia. En acabar l’eucaristia hi haurà un besamans a la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet.

Al llarg del matí es muntarà un parc aquàtic al carrer 9 d’octubre i, per la vesprada, s’instal·larà una cucanya al parc Rei en Jaume. A les 20 hores tindrà lloc la Batalla Holi, amb la col·laboració de la Regidoria de Joventut.

Per acabar les festes, a les 22:30 hores es procedirà a ‘La Torna’ de la Mare de Déu dels Desemparats del Carraixet a l’Ermita, acompanyats de la colla de dolçainers i tabaleters ‘A la propera’. Durant el trajecte es dispararan coets i traques en honor a la patrona.

Les festes es tancaran amb l’actuació de l’orquestra Nexus i un castell pirotècnic al parc del Rei en Jaume.