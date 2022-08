Després de dos anys sense la realització de les festes tradicionals d’Almàssera, arriba el moment de tornar a recuperar els actes festius, esportius i religiosos propis de les Festes 2022.

Enguany, a més, aquestes recuperen la figura de la Regina i les Dames, amb la novetat de la incorporació d’un jove —per primera vegada— entre les representants. En total, seran huit les persones que faran honor al seu títol i es posaran les seues millors gales per a ser les màximes representants de les festes d’Almàssera 2022.

Els actes començaran el 16 d’agost amb esports i competicions de brisca, truc, dòmino, parxís, pòquer, petanca, tennis, frontó, bàsquet, voleibol i futbol sala. També es realitzarà la «40 Volta a Peu d’Almàssera» i, amb motiu d’aquest aniversari, s’homenatjarà a Vicent Giner Balaguer «Tico el Surdo», que va ser promotor durant molts anys d’aquest esdeveniment.

La programació està pensada per a xiquets, joves i majors, de manera que comptarà amb activitats infantils, sopars i balls, així com els esdeveniments més esperats com el «correbars», el passeig amb bici, la cavalcada de disfresses, les calderes, la «xopà» o el concert i la desfilada de Moros i Cristians. Tot això, entre els dies 24 d’agost i 3 de setembre.

Els actes religiosos també tindran cabuda en les Festes 2022 amb la celebració de misses i processons, entre els dies 27 i 30 d’agost, en honor a la Verge d’Agost, Corpus Christi, Santíssim Crist de la Fe i la Provisió i a Sant Isidre. Entre tots destacarà, un any més, la tradicional processó del corpus, amb la representació de les danses.

Les nits es vestiran de festa amb la Presentació de les Dames 2022, espectacles musicals, la nit de les paelles, la nit de la xulla, sopars populars i un concurs de truita. Tot això amenitzat per les orquestres Pirata, Tokyo Band, Vértigo, Fibra, La Pato i Mónaco.

Aitor Ramón, regidor de Festes de l’Ajuntament d’Almàssera, admet que aquestes «seran les festes del retorn, de reprendre tot allò que deixem arrere amb la pandèmia i tornar a il·lusionar-nos, a organitzar, a preparar i a deixar-ho tot llest perquè els veïns i veïnes d’Almàssera tinguen unes festes inoblidables».

Per últim, Ramón Puchades, alcalde d’Almàssera, agraix a les Dames «la seua paciència i persistència en esperar aquests dos anys a aconseguir el seu somni». També a les entitats, col·laboradors i veïnes i veïns el seu compromís i dedicació. Per últim, anima a tota la ciutadania a eixir al carrer per a «gaudir i a divertir-se, perquè aquestes festes són per a ells».