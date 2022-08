Una de les cites festeres del calendari de la Comunitat Valenciana és, sens dubte, la Fira d’Agost de Xàtiva; no sols per ser la més antiga del territori valencià i una de les més antigues de tota Espanya, sinó també per la seua importància i capacitat d’atraure a milers de persones cada any.

Després de dos anys amb restriccions per la pandèmia, l’Ajuntament de Xàtiva ha preparat una potent programació, amb més d’un centenar de cites, que ompliran la capital de la Costera de celebració, música, pirotècnia i germanor. De fet, una de les grans premisses del consistori és recuperar «la il·lusió», amb l’objectiu de «tornar a gaudir la fira al màxim», ha reconegut el regidor de la Fira, Pedro Aldavero. El Festival de la Cançó celebra els seus 25 anys de vida i la tradicional carrera urbana de motos, les 70 edicions Per a aconseguir-ho, «hi ha activitats per a totes les edats i això permetrà que tot el món puga fer Fira», ha explicat Patricia Iborra, Reina de la Fira. Ella, acompanyada per les seues Dames d’Honor —Lucía Genís, Gema Salas, Gisela Mahiques i Andrea Navarro— i els seus acompanyats —César Terol, Alejandro Ballester, Sebastià Giménez, Guillermo Soler i Aitor Gascó—, es mostra il·lusionada per viure actes als quals «no he anat mai i que espere poder gaudir-los enguany». Després de la seua presentació oficial, que va tenir lloc el passat 29 de juliol, es troba a les portes de viure les festes «de la seua vida» que seran, de segur, «inoblidables» i quedaran gravades a foc en el seu record. Una de les principals característiques de la Fira d’Agost —declarada Festa d’Interés Turístic Nacional— és que ocupa diversos espais urbans habilitats per a l’ocasió que, en esta edició, es consoliden i, a més a més, s’amplien. Les activitats tindran lloc en els espais del Palasiet, la Murta, el Jardí de la Pau, el col·legi Martínez Bellver o la plaça de la Seu. Les grans novetats són la glorieta José Espejo i el pati del col·legi Gozalbes Vera, que acolliran les activitats per als més menuts, de 3 a 9 anys i de 9 a 14 anys. La Reina de la Fira, les Dames i acompanyants assistiran a alguns actes, per primera volta en la seua vida Segons Pedro Aldavero, es tracta «d’una programació de molt de nivell, repartida en diferents espais escènics, que comptarà amb actuacions memorables d’algunes companyies i grups referents dins del panorama valencià i nacional». Alguns dels ingredients són la música, amb els concerts de la Nova i la Primitiva, que han calfat l’ambient durant la primera quinzena d’agost, els espectacles musicals i pirotècnics o el teatre, sense oblidar-se de les tradicionals cites de la Fira d’Agost, com la Fira del Bestiar o el Festival de la Cançó i la carrera urbana de motocicletes que enguany estan d’efemèride per complir 25 i 75 anys, respectivament. 25 Festival de la Cançó Una de les nits més especials de la fira d’enguany serà la 25a edició del Festival de la Cançó, el dia 15 d’agost a la plaça de la Seu. Per a esta edició conmemorativa, en què el festival compleix un quart de segle, es comptarà amb l’espectacle «El tocadiscos de Joan Fuster», amb la participació dels actors Alfred Picó i Lara Salvador i dels artistes Pau Alabajos, Mireia Vives, Toti Soler, Meritxell Gené, Pep Gimeno Botifarra, Gemma Humet, Xavi de Bétera, Esther, Feliu Ventura i La Maria. 70 anys de motocicletes Altra de les activitats que està d’aniversari és la tradicional carrera urbana de motos que, enguany, celebra el seu 70 aniversari, consolidada com la més antiga d’Espanya. L’avinguda República Argentina reunirà, el 15 d’agost, a motos de 80cc GP i sèries, clàssiques B i C i supermotard. Al llarg de la fira també tenen lloc altres cites esportives com el torneig internacional de tenis Orysol, l’Open Frontenis Fira d’Agost 2022, la XIV Matinal Motera, el trofeu Fira d’Agost de Tir Olímpic, el torneig autonòmic d’escacs per equips i la partida simultània, el Trofeu de Ciclisme, el torneig de tenis taula i exhibicions d’esgrima, fitkid i cubbà o zumba. Segons el regidor de la Fira, la programació està preparada amb «il·lusió» perquè es puga «gaudir al màxim» Espai musical La Murta El camp de futbol municipal La Murta serà un dels punts candents de la Fira d’Agost, per la seua potent programació musical i d’espectacles que, segonds l’alcalde Roger Cerdà, «té en compte els gustos de tots els públics». Estarà encapçalada pels concerts de Dorian i La Habitación Roja, així com el musical «Totally Tina». Però també actuen La Pegatina, El Diluvi, Mafalda o Muchachito Bombo Infierno. A més a més, s’ha programat un homenatge al cantant xativí Bruno Lomas, el 16 d’agost, i el sofisticat espectacle «Current». Protagonisme del teatre L’espai de la Seu es convertirà en el millor escenari, on es representaran potents obres teatrals com ara «El mètode Grönholm» (Olimpia Metropolitana), «Els Villalonga» (L’Horta Teatre), «Passport» (Producciones Yllana) i «Frau D» (premi del públic al millor espectacle valencià de la sala Russafa 2022). També destaquen les actuacions teatrals per a xiquets i gent jove que se celebraran al pati del col·legi Martínez Bellver. El consistori remarca la seua qualitat i en destaca espectacles com «El dia de Ramir» (Ameba Teatre), «White Bottom» (Ramiro Vergaz, premi Circada 2021), «Tartana» (Trocos Lucos), «Chef Nature» (Markeliñe) i «La isla» (D’Clik circo). Un últim espectacle infantil, «Los extintos» (Opakar), previst per al dia 20, eixirà des de la plaça Sant Francesc i serà itinerant fins a l’Albereda Jaume I, que es pretén recuperar com a escenari. Festival «Al Ras» Esta cita musical tindrà lloc al jardí de la Pau, amb l’actuació de grups locals com Jazzwoman i Nativa (dies 16 i 19). El dia 14 està prevista la macro discomòbil «Sansaru on street» i la resta de nits actuaran Dj’s locals (15, 17, 18 i 19). Les portes s’obriran a les 22 hores i l’espai es tancarà a les tres de la matinada. Altres activitats La pirotècnia és un element fonamental de la Fira d’Agost. Hi haurà mascletades tots els dies des del 14 fins al 21 d’agost; i castells de focs d'artifici els dies 14, 16, 18 i 20. A més a més, el dia 18 d’agost (des de les 10 fins a les 13.30 i de 18 a 20 hores) es tornarà a repetir la jornada «Una Fira sense soroll» en col·laboració amb l’associació Axatea i l’associació de firers. Les Nits de Cant d’Albaes se celebraran, com és habitual, del 14 al 15 i del 19 al 20 d’agost. Associacions, grups de música locals, albades, teatre i competicions esportives se sumen a l’agenda d’actes Una de les peculiaritats d’enguany és que la festa de les paelles passarà a celebrar-se el diumenge 21 d’agost. Tampoc faltaran el Saló Local de Fotografia la mostra de Pintors i Escultors de Xàtiva, l’exposició del Premi Nacional de Pintura Juan Francés, l’animació musical al reial, el concurs de dibuix i pintura infantil i juvenil a l’aire lliure, el concurs de bevedors d’orxata i fartons o el cine al barri Nord-oest. El Palasiet serà l’espai de les associacions i grups locals, amb dues nits de sainets i els locals Cara B i Lucía Molina.