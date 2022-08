«Arriben les festes patronals més esperades i anhelades de les últimes dècades». Així de contundent s’expressa l’alcaldessa de Vallada, María Jose Tortosa.

Després de dos anys marcats per la pandèmia, la localitat enceta demà, 17 d’agost, les festes patronals en honor a Sant Bertomeu, la Mare de Déu de Gràcia i el Santíssim Crist del Calvari, amb la inauguració dels carrers engalanats.

Les celebracions que s’allargaran fins al diumenge 28 d’agost.

L’Ajuntament de Vallada, juntament amb la Comissió de Festes, ha preparat tot un seguit d’activitats, en què destaquen els tradicionals festejos de bous al carrer, els actes religiosos en honor als tres patrons i diferents actuacions musicals.

L’objectiu, com ha reconegut la primera edil, és que siguen unes «festes de germanor, de retrobament llargament esperat, d’alegria continguda, de música i balls, de corregudes i bacs, de menjars familiars i de xarrades d’amistat, d’abraçades enyorades».

Per la seua banda, la ponent de Festes, María Amparo Giner, ha volgut destacar la col·laboració i implicació «de tot el poble, comprant cartons, rifes, loteries» perquè «sense vosaltres no seria possible dur a terme tota la programació».

D’entre tota la ciutadania de Vallada, hi ha un gran grup que espera les festes, si cap, amb molta més il·lusió. Es tracta de la Reina de la Festa, Candela Cano; el president, Miguel Barberán; i els 38 joves que conformen la Comissió de Festes.

Programa de festes

L’inici oficial de les festes patronals de Vallada es donarà amb el pregó de festes del dijous 18 d’agost, que culminarà amb la «disparà de la Pepinà».

Un altre dels moments més emocionants arribarà amb la presentació de la Reina de les Festes 2022, que tindrà lloc el divendres 19 a la nit; un acte en què intervendrà, com a mantenidora, la directora general d’Emergència Habitacional i Funció Social de la Vivenda, Pura Peris García. La nit es tancarà amb una discomòbil.

Com cada any, els festejos de bous al carrer seran una part fonamental de la festa, en les seues diferents modalitats: bou en corda, solta de vaquetes, bou embolat i desencaixonades.

Cada dia, fins al dimarts 23 d’agost, els aficionats taurins tindran una cita ineludible pels carrers de la localitat.

El dia 22 d’agost serà el moment del plat gastronòmic valencià més internacional, amb la tradicional Nit de Paelles que tindrà, com a complement musical, l’actuació de l’orquestra La Pato, que amenitzarà la nit amb els millors èxits actuals i, també, de les últimes dècades.

La programació es completa amb el Sopar de Gala i l’actuació de l’orquestra Gravity i l’espectacle de màgia de Carlos Barfi, el dissabte 20; l’espectacle «The Troupers» de la companyia La Finestra Nou Circ, el dia 21; o el sopar de jubilats i el concurs de Dj’s locals, el dia 23 d’agost.

Dies dels patrons

Vallada celebrarà els dies grans dels patrons entre el 24 i el 26 d’agost, amb les festivitats de Sant Bertomeu, la Mare de Déu de Gràcia i el Santíssim Crist.

Durant estes jornades se succeiran els actes religiosos: misses, processons i l’emotiva Baixada del Crist, en la nit del 25 d’agost.

Per tancar cada jornada, s’ha programat tres potents actuacions: l’orquestra Platino, el 24; el musical «The talent», el 25; i la representació teatral «Tartaja», el dia 26 d’agost.

La programació de les festes es tancarà amb el Dia dels Xiquets, el dissabte 27, amb tota una sèrie d’activitats com un parc aquàtic, un correfoc i la discomòbil de l’espuma; i amb el Dia de les Disfresses, el 28 d’agost, que servirà per a dir adeu a les festes de Vallada «més anhelades».