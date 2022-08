«Retornem a la festa». Així de contundent és el lema escollit per a les festes patronals d’Alfafar que tornen dos anys després. Entre el 26 d’agost i el 8 de setembre, els carrers s’ompliran de celebracions, retrobaments, germanor i harmonia veïnal en les que són, en paraules de l’alcalde Juan Ramón Adsuara, «les més esperades per tota la ciutadania» i, per això, estan pensades «per i per a les persones que formem part d’Alfafar» que, sens dubte, es retrobaran al carrer dos anys després.

Per implicar a totes i tots, l’Ajuntament d’Alfafar ha programat un potent programa d’activitats que pretén «recuperar la il·lusió, l’esperança i l’alegria de compartir en companyonia». Per això, la idea d’un lema central que, a més, servirà per a englobar totes les publicacions a les xarxes socials amb el hastag oficial #TornemALaFesta.

En addició, el primer edil ha volgut remarcar que «seran unes festes segures per a tota la ciutadania». Davant l’ascens dels casos de punxades a dones, s’ha coordinat un protocol especial segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

La programació d’activitats inclou un seguit d’actes de tota mena: espectacles infantils, concerts, tallers, presentacions culturals i musicals. A més a més, no faltaran —com és habitual— els tradicionals barracons que rodegen la plaça, el lloc ideal per juntar-se amb amic i familiars i fer pinya.

Dintre de la programació de festes destaquen, entre d’altres, la cavalcada (4 de setembre), l’actuació de l’orquestra Panorama (dia 7), la novena edició del Gran Fons Nocturn (3 de setembre), el festiva de paelles amb festa de l’espuma (3 de setembre) o la tradicional Festa de la Font.

Festa de la Font

En la vesprada del 2 de setembre, té lloc la Festa de la Font que és, tal com asseguren des del consistori d’Alfafar, «un dels actes més esperats de les festes» perquè commemora el descobriment d’aigua al municipi.

Al llarg de tot el recorregut, des del carrer Sol fins a la plaça de l’Ajuntament, la ciutadania es reunix per recordar esta fita històrica, al ritme de la dansa i la música tradicional valenciana, oferida per diversos grups de danses coordinats per Alfafar Balla Danses.

En acabar, a partir de les 22.30 hores, tindrà lloc el sarau o bureo a la valenciana amb la participació de la rondalla So de Mareny. I, com a colofó de la jornada més valenciana, tindrà lloc el concert del grup Bajoqueta Rock, a partir de les 23.15 hores, a la plaça de l’Ajuntament.

Programació de concerts

La música és un dels principals atractius de les festes patronals amb un grup d’artistes de renom com Café Quijano, que actua el divendres 26 d’agost; La Pegatina, el dia 27; Celtas Cortos, el diumenge 28; o Nico Monterio, que arranca la seua gira a la localitat el 9 de setembre.

En addició, l’oferta musical es completa amb les revetlles i actuacions de reconegudes orquestres, com és el cas de l’orquestra Montecarlo, el dimecres 31 d’agost a la plaça de l’Ajuntament; o Panorama, el dimecres 7 de setembre, a partir de les 23.15 hores al pàrquing de Tauleta; i sessions de DJ’s com el live show de Manu Escribano i Zoraida Torres, en la nit del 28 d’agost; la macrofesta dels Calvaris i Clavariesses 2022, el 30 d’agost; o, inclús, la Nit de la Festa Remember, amb les actuacions de José Coll, José Conca, Miguel Serna i Los Gemelos.

Programa esportiu 2022

L’esport és altre dels elements vetebradors de les festes patronals d’Alfafar. Els aficionats i les aficionades al running tenen una cita obligada amb el Gran Fons Nocturn d’Alfafar, una prova que es disputa el dissabte 3 de setembre, amb un recorregut de 15 kilòmetres pels principals carrers de la localitat.

La novena edició d’esta popular carrera, organitzada de manera conjunta pel Club d’Atletisme Els Taulains i l’Ajuntament d’Alfafar, partirà a les 22.30 hores des de l’avinguda dels Reis Catòlics.

No obstant això, no serà l’única competició atlètica de la jornada. Sols 10 minuts abans, a les 22.20 hores, arrancarà —ho farà des de la mateixa localització — l’octava edició de la Volta a peu nocturna 5 K, que convida a tota la ciutadania a practicar l’esport i la vida saludable.

Segons el regidor de Festes, Eduardo Grau, «el Gran Fons és el ‘cap de cartell’ de la programació esportiva, i un dels principals actes de festes tots els anys. L’esforç del Club d’atletisme Taulains és enorme per a traure endavant esta carrera». A més, ha assegurat que, des del consistori, «l’únic que podem fer es col·laborar, ajudar i facilitar en tot el possible l’organització d’esta carrera que, any rere any, és un èxit».

Per això, totes les persones interessades a participar en qualsevol de les dos proves, poden formalitzar ja la inscripció a través dels canals habilitats, com per exemple la popular pàgina web cronorruner.com, fins al dijous 1 de setembre.

El preu de les inscripcions és de 5 € per a la VII Volta a Peu 5 K i de 14 € per a la novena edició del Gran Fons Nocturn d’Alfafar. Ambdues competicions s’emmarquen dintre del VII Circuit Runner Solidari, organitzar per CaixaPopular, a l’Horta Sud.

No obstant això, seran també d’especial interés el partit benèfic contra el càncer, que es juga el dissabte 27 d’agost; la sèptima regata i exhibició de vela llatina a l’Albufera, al migdia del dissabte 3 de setembre; o la setena marxa cicloturista per la marjal d’Alfafar, a les 9.00 hores del 4 de setembre.

Altres actes ineludibles

A les festes patronals d’Alfafar, no falta tampoc espai per als més menuts, per als que s’han organitzat diferents activitats amb què divertir-se i passar-ho d’allò més bé. Hi haurà moments per al joc amb la gimcana ODS del 26 d’agost, l’escape room ‘Coneixes Alfafar?’ de dia 28 o l’espai de jocs circenses de l’1 de setembre; i, també, instants d’aplaudir i riure amb els espectacles Los Totramundos (27 d’agost) o la nit d’humor amb Valencia Comedy, el dia 4 de setembre.

En l’apartat pirotècnic, no cal perdre’s la mascletà nocturna, en la nit del 8 de setembre; o el correfoc de Els dimonis de Mislata, el dilluns 5 de setembre a les 22.30 hores.

Les festes del retrobament d'Alfafar

Segons l'alcalde, "després de dos anys sense poder celebrar-se, les festes patronals i populars d’Alfafar tornen a prendre els carrers del nostre benvolgut municipi. Les festes del 2022 han sigut les més esperades per tota la ciutadania, i és que tots volem tornar a gaudir d’estos dies tan emblemàtics i especials. Activitats, dansa, música, barracons, esport... tota una programació pensada per i per a les persones que formen part d’Alfafar. Des de finals d’agost la nostra localitat s’omplirà de l’alegria de la festa. Setembre és especial, perquè va ser triat per a la celebració de les festes patronals per la tradició del cultiu de l’arròs, principal motor econòmic d’Alfafar durant molts anys. Este mes és quan es recull la collita i l’arròs arriba als graners. Este costum històric i tradicional ens fa sentir orgull de les arrels d’Alfafar.

Estos dies també farem honor a la Verge del Do, la nostra patrona, que ens fa albergar encara més el sentiment festiu, popular i tradicional de les nostres festes.

Les nostres són unes festes de fraternitat i alegria, unes festes plenes de respecte i diversitat. Visquem les nostres festes amb intensitat, però recordem que hem de conviure amb el nostre veïnat.Respectem les normes, siguem cívics i pensem també en aquelles persones que treballen. En conclusió, celebrem unes festes respectuoses.

Visquem intensament les festes del retrobament!"

Eduardo Grau: «Il·lusió seria la paraula d’estes festes perquè tenim el desig de retrobar-nos »

No foren en 2020, tampoc l’any 2021. Però, este 2022, Alfafar està novament en festes, com així relata —amb emoció— el regidor de Festes, Eduardi Grau.

Després de dos anys, com afronta el poble les celebracions d’enguany?

Crec que il·lusió seria la paraula. La gent, tota la ciutadania, afronta estes festes en una gran il·lusió per tornar a trobar-nos, per recuperar estes festes que són el símbol de la cultura, la tradició i l’encontre de tota la ciutadania, de totes les persones que hem nascut o viscut en Alfafar, d’amics i amigues que fa anys que no es poden vore i van a tornar a fer-ho. Sense cap dubte, il·lusió.

Són les festes patronals d’Alfafar un lloc d’encontre?

Per suposat, d’encontre en les persones que són del poble i ara viuen fora, i d’encontre en totes aquelles que vinguen a visitar el nostre poble. Alfafar és un poble acollidor, i més en festes, on es poden juntar milers de persones per a disfrutar de la música, la tradició, els teatres o els musicals. La veritat és que estem molt contents de poder, cada any, plenar la plaça de l’Ajuntament i, enguany, més encara.

Com ha sigut la preparació dels festejos amb els clavaris de Sant Sebastià i les clavariesses de la Puríssima?

Hem exercit una col·laboració durant estos tres anys, en moltes reunions, algunes d’elles molt dures, com la que haguérem de fer en 2020 per a suspendre les festes. Estic molt content, tant per l’actitud com per la facilitat de treballar en ells i elles i, sobretot, per la comprensió que han tengut en tot moment en el compliment de les normes, l’orientació que han rebut i la participació en les activitats.

Espectacles, concerts d’artistes, revetlles, teatre, esport... La programació de festes destaca per ser molt diversa. Quin és el criteri que s’ha utilitzat per dissenyar-la?

L’únic criteri és que hi haja activitats per a tot el món. Sempre hem trobat un poc en falta, per la complicació que comporta, fer un programa que abrace totes les edats però, enguany, pense que hem aconseguit un programa en el qual poden participar des dels més joves fins als més majors, en activitats de tot tipus, innovant i, sobre tot, prioritzant la seguretat. És per això que hem hagut de reubicar alguns barracons, traslladar alguns actes a zones més extenses i segures i elaborar protocols d’actuació juntament amb la policia local.

L’esport té un paper fonamental al programa d’actes. És un element vertebrador?

L’esport unix a totes les generacions que viuen en Alfafar. Tenim atletisme, ciclisme, escacs, esgrima, futbol, gimnàstica rítmica... Hem recuperat, al costat de l’associació veïnal del centre històric, la partida de frontó que volem fomentar els pròxims anys.

Un desig per a les festes d’enguany.

Que disfrutem i recordem. Recordem el que hem passat i tinguem unes festes segures, on el més important siga el reencontre, com bé hem volgut remarcar en l’eslògan «Tornem A La Festa». Disfrutem de totes les activitats en precaució, des de l’àrea de festes les hem preparat en tota la il·lusió del món, des del mes de gener que començàrem. Agrair, a tota la gent, la participació en les festes i a totes les persones que les fan possibles, des dels clavaris i clavariesses, fins a les àrees implicades com són neteja, manteniment, policia local, atenció ciutadana...