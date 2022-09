Les festes d’El Puig recuperen la normalitat en este 2022, amb una intensa programació d’activitats en honor a la Mare de Déu del Puig. El pregó de festes va encetar ahir els actes — hi ha activitat per a totes les edats perquè grans i menuts gaudisquen de les celebracions—que tindran lloc fins al pròxim diumenge 11 de setembre.

La diversió i l’eufòria continuen esta nit amb La Nit de les Paelles, que reunirà a tot el veïnat per cuinar el plat valencià més tradicional, abans de ballar al ritme de l’orquestra Tokio Band, que amenitzarà la nit amb els temes més actuals i, també, amb els èxits d’èpoques passades.

Demà, tindrà lloc l’ofrena de flors a la patrona d’El Puig i, a la nit, serà moment de retrobar-se amb el sopar popular del cabasset, en què regnarà la germanor, i l’actuació de l’orquestra La Mito.

Els dies 3 i 4 de setembre se celebren els dies en honor a la Mare de Déu, amb tot un seguit d’actes religiosos i, al migdia, la tradicional traca prèvia a la mascletà. A més a més, durant estos dies, el veïnat gaudirà de l’espectacle ‘Operación homenaje, El Musical’ (dia 4) i el musical ‘Es una lata el trabajar’ protagonitzat per Gisela i Naím Thomas.

La programació d’activitats continuarà amb el Dia de la Infància, l’Adolescència i Joventut (6 de setembre), per als qual s’ha preparat un parc infantil aquàtic, un berenar d’orxata i fartons, l’espectacle del Grupo Cosquillas i una ‘Pool Party’ a la Piscina Municipal.

Un dia més tard, el protagonisme serà per a les persones majors, que estan convocades per al Sopar dels Iaios i Iaies, que tindrà lloc a l’esplanada del Monestir d’El Puig. Esta cita d’harmonia i convivècia estarà amenitzada pel monologuista Óscar Tramoyeres i l’orquestra Scandalo.

El dijous 8 de setembre es convertirà en la jornada més solidària amb el Sopar Solidari, la recaptació de la qual es destinarà a Cruz Roja i Cáritas. Després de sopar, a les 23 hores, la música més tradicional prendrà l’escenari amb l’actuació del cantautor Pep Gimeno «El Botifarra».

L’últim cap de setmana de les festes d’El Puig es repartix entre el Dia de la Cavalcada (9 de setembre), que repartix fins a set premis entre els participants, amb dotacions econòmiques per als guanyadors, i per al qual s’ha organitzat una disco mòbil; el Dia de la Volta a Peu (10 de setembre) amb la prova infantil i absoluta; i el Dia de la Bicicleta (11 de setembre), amb la seua 23a edició.

Vivim les festes amb més ganes que mai

"Acabem de finalitzar les festes de Sant Roc i, quasi sense temps a recuperar-se, ja tenim ací les nostres festes patronals en honor a la Verge del Puig, que sempre celebrem amb molt de fervor i alegria, tant els actes religiosos com els lúdics. Aquest any ho celebrarem com sempre, però crec que amb més ganes que mai, degut als dos anys en que la covid19 ens va obligar a canviar moltes coses de la nostra vida i que ara, a poc a poc, anem recuperant. Per a mi és un plaer tindre de nou l’ocasió de saludar i invitar-vos a gaudir dels actes que hi haurà al Puig estos dies de festa, que espere que agraden a tots els sectors de la població.

Cal garantir les nostres tradicions i la nostra cultura, és important que s’involucren associacions i entitats locals, per a mantenir la tradició i, al mateix temps, anar renovant-la en allò que els nous temps demanen, que sempre són il·lusionants. La cultura és emotiva i pot ser també festiva. Les festes són emocions i aquestes de la Verge del Puig, la nostra patrona i del Regne de València, són encara més intenses. Vos desitge unes bones festes, que gaudiu de totes elles, amb responsabilitat i solidaritat entre tots els veïns i veïnes del nostre poble. Visca El Puig i la seua Mare de Déu".

Alegria i germanor per unes festes en les quals conviure

"Setembre. Quan arriba este mes al veïnat del Puig ens ve, com a primera cosa al cap, «Les festes en Honor a la Mare de Déu del Puig». I així és. Veïnes i veïns, ja estem en les nostres benvolgudes festes patronals 2022, les festes de la Mare de Déu!! Unes festes que, com sempre, combinen la part de culte amb la lúdica i on totes les persones cabem amb respecte i tolerància, ja que així és el poble del Puig.

Per fi podrem tornar a guadir de les nostres paelles i orquestres, musicals, sopars; traca i pólvora; cercaviles, processons i misses; castells infantils i actuacions musicals; volta a peu i amb bicicleta... En definitiva: harmonia i germanor, l’alegria de poder tornar a conviure totes les persones juntes a les nostres festes.

De tot cor vos desitge que passeu unes festes patronals amb tota l’alegria possible i gaudiu de tots i cada uns dels actes que des de la regidoria de Festes vos hem organitzat.

Visca El Puig!

Visca la seua Mare de Déu!! "