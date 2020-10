El libro como arte

Más de un millar de ejemplares de algunos de los creadores más significativos de la segunda mitad del siglo pasado forman parte de los fondos de la Universidad Politécnica de València, que ha reunido 81 publicaciones en una exposición que se inauguró ayer en el MACA. Text [No Text] Libros y publicaciones de artista es el título de esta muestra, comisariada por Antonio Alcaraz, que se centra en el periodo de la década de los 60 y 70, «cuando se dio una ruptura considerable en el concepto de libro de artista a través del movimiento Fluxus o del Pop Art y la desaparición de la figura del editor».

En esa época, asegura el comisario, «se lanzaron a trabajar con las técnicas y procesos de impresión entonces más avanzados, la reproducción de fotografía en blanco y negro por medio del offset o la Xerox, que les permitía realizar ediciones numerosas de forma rápida y a bajo coste. Y, según estos criterios, se alejaron radicalmente de las producciones anteriores, los llamados livres d'artiste o libros ilustrados, así como de cualquiera de los otros compromisos de artistas que utilizaron el libro en la primera mitad del siglo XX».

A través de siete secciones, Text [No Text] incluye desde creadores del ámbito Fluxus, como George Maciunas y La Monte Young, al concepto de la editorial la Beau Geste Press, el mítico desplegable Every Building on the Sunset Strip, de Edward Ruscha; el Warhol's Index (book), de Andy Warhol, o libros de Bruno Munari y Sol Lewitt. Otro de los apartados se centra en la fotografía y la estrategia del archivo, para terminar con artistas que trabajan con el lenguaje. Por un lado, los que utilizan el texto como elemento de creación para su obra y, por otro, la experimentación poética, con obras de artistas como Edgardo Antonio Vigo o Guillermo Deisler.