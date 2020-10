«La entrometida», Muriel Spark en estado de gracia

En un texto aparecido en The New Yorker en abril de 2014, y titulado Lo que Muriel Spark vio, la crítica Parul Sehgal recoge una declaración de la escritora escocesa acerca de la recepción de su propia obra: Los lectores dicen que mis novelas son crueles porque en ellas existen acontecimientos terribles que yo narro de forma indiferente. Es cierto que a menudo parezco inexpresiva, pero hay una intención moral en ello. Lo que intento expresar es que, a la larga, lo que nos sucede en esta vida no es lo más importante, sino lo que pasa después». Hija de un judío y de una anglicana, Spark se convirtió al catolicismo en 1954, y esa huella es evidente en sus textos, bien que de manera poco convencional, pues nada le causaba más indiferencia que el tradicionalismo religioso. No en vano, uno de sus reconocidos ídolos fue el cardenal John Henry Newman, el muy polémico autor de Apologia pro vita sua, tan presente en las páginas de la deliciosa La entrometida, un logro mayor en una de las trayectorias más singulares de la narrativa en lengua inglesa de la segunda mitad del pasado siglo.La entrometida es una novela en la que se recogen suicidios inducidos, accidentes mortales, distintos adulterios ,robos de la propiedad intelectual y lavados de cerebro sin que al lector se le borre del rostro una permanentesonrisa. Una sonrisa de inteligencia, sin duda, pues la sutileza de Spark en esta obra que trata acerca del nacimiento de una vocación (la literatura) y el estado material que a menudoe sa vocación conlleva (la pobreza)es memorable.