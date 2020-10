Carolyn Marks Blackwood (Anchorage, Alaska, 1951) habita por numerosos caminos en su vida profesional, aunque todos ellos relacionados con el mundo del arte. Tantos como sendas, vericuetos y laberintos capta en las fotografías que ha recogido en The story series, propuesta que reúne un conjunto de imágenes de gran tamaño, muchas de ellas nocturnas, tomadas por la artista desde su casa neoyorquina de Rhinecliff, un acantilado con vistas al río Hudson, donde vive desde 1999. «Me encuentro temprano por la mañana disparando en la niebla o al atardecer o cuando sale el sol y se pone la luna o en la hora mágica o cuando el clima está de mal humor, inmerso en un momento de tanta belleza». Así define en la revista Musée sus sensaciones cuando utiliza la cámara y mira el paisaje que le resulta familiar, pero que transforma a través del objetivo. «Disparo cosas que están ahí solo por un momento. No es nada intelectual. Es un sentimiento, una emoción. Es éxtasis. Veo algo y me pregunto: ¿Puedo capturar esta escena? ¿Cómo me siento en esta fotografía?».

Buena muestra de ello se puede ver en la exposición que cuelga en la Lonja de Alicante, de la mano de la Colección Roberto Polo, que ha reunido las fotografías de Marks Blackwood que se encuentran en sus fondos con otras incorporadas por la propia artista, hasta sumar un total de 52 obras, que permanecerán en esta sala hasta el próximo 28 de febrero.

Decir que es productora de cine (Magnolia Mae Fillms), que recibió un Óscar por una de sus películas y que fue nominada en nueve ocasiones no tendría que ver mucho con sus fotografías si no fuera porque cada una de ellas las configura como una escena, un fotograma con el que lanza el guante al espectador para provocarle desasosiego e incertidumbre sin ofrecerle una respuesta. Para ello, la artista, siguiendo con la influencia cinematográfica, abre la ventana a un guion inconcluso -también es guionista- a través de la leyenda que acompaña a cada imagen.

A partir de ahí, el que mira tiene la palabra, no la respuesta. El objetivo de Marks es que sea el espectador el que se convierta en absoluto protagonista de la historia, el que continúe escribiendo al pie de la obra para dar sentido al misterio que capta en sus imágenes y sea él quien inicie su propio camino por esas casas rodeadas de niebla, sus paisajes redibujados por la tormenta o esos árboles semiocultos por la oscuridad de la noche. Sobre todo, teniendo en cuenta que la única figura humana que se refleja en el cristal es la del espectador que mira la fotografía, de manera que pasa a formar parte de la historia que relata en la obra.

La fotografía empezó siendo un hobby para Blackwood y ha acabado convirtiéndose en parte fundamental de su desarrollo artístico. El año 2006 supuso un punto de inflexión cuando fue invitada a exponer en una colectiva en Rhinebeck. Sus enigmáticas imágenes llamaron entonces la atención de la comisaria Barbara Rose que la llevó a Nueva York. En 2015, Artnet News la incluyó en su obra Five Artists to Watch: The Photography Edition, lo que supuso un reconocimiento internacional. Desde entonces sus fotografías se han colgado en galerías y museos de diferentes países.