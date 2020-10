La vida pasa

Esos avisos muchas veces son recordatorios de nuestro efímero paso por la vida: El cáncer de mamá, de Brian Fies (Saludarte, traducción de José Luis y Sofía de la Fuente) es un durísimo relato en primera persona del golpe que supone el cáncer en la vida de una familia. El autor cuenta la enfermedad de su madre, su tratamiento, esos momentos complicados en los que la esperanza se diluye en un minuto y al siguiente reaparece con fuerza. Una montaña rusa emocional que esta obra cuenta evitando sentimentalismos, buscando una pedagogía que muchas familias pueden necesitar, demostrando el potencial de la medicina gráfica, un género en auge.

Esa vida que pasa está siempre ligada a un lugar, a una tierra, a una comunidad. En Un tributo a la tierra (Reservoir Books, traducción de Carlos Mayor), Joe Sacco se aleja del conflicto bélico para descubrir la vida del pueblo dene, indígenas del noroeste de Canadá. Un pueblo unido a su tierra y a sus costumbres, que mantienen y defienden ante una civilización que les invade para aprovecharse de sus recursos naturales. Y ahí aparece un conflicto diferente, el que enfrenta a esas culturas con los intereses de las empresas que buscan extraer petróleo y gas por fracking. Sacco escucha y dibuja, descubriendo a partir de los testimonios la tensión entre la aspiración de los que quieren una vida nueva alejada del pasado y los que apuestan por la tradición y la naturaleza. Un enfrentamiento que el periodista presenta con una cuidada asepsia para dar salida a la complejidad de una realidad donde no es tan fácil definir bandos: no hay malos y buenos, hay personas que defienden con honestidad posturas diferentes. Una acertada mirada que le permite desviar la atención hacia los que miran ese conflicto desde la distancia tras haberlos provocado. Como siempre, la obra de Sacco no deja indiferente.

Y hay, también vidas que parecen detenidas en el tiempo. De momento, bien, de Jan Novák y Jaromír 99 (Nórdica, traducción de Enrique Gutiérrez) narra la vida de la familia Mašín y su continuo enfrentamiento a las fuerzas que invadían su país, Checoeslovaquia. Primero fueron los nazis, luego el régimen comunista… Los Mašín viven en una desgracia continuada que pasa de padres a hijos deteniendo el tiempo en un sufrimiento eterno al que no se resignan. Excelente mirada a una historia de una Europa que nos parece lejana, pero está cada vez más cerca.