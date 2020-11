Alimentar el alma para no devorarnos

Estas últimas semanas quienes leemos habitualmente poesía estamos de celebración casi eufórica. Dos premios como el Princesa de Asturias y el Nobel se han otorgado a dos poetas, a dos mujeres que hicieron de la poesía su forma de escritura, algo que no suele ser habitual y que, desde luego, es poco comercial. Anne Carson y Louise Glück han ganado, por méritos sobrados, los codiciados galardones. Más allá de cuestionar el conocimiento que pueda haber en nuestro país de la obra de estas dos autoras, lo que he pensado todos estos días es que resulta curioso que en estos tiempos tan inciertos, tan oscuros en los que, en ocasiones, parece que solo triunfa el «sálvese quien pueda» y «yo no he sido, que ha sido el otro», aparezca por un resquicio la poesía como si fuese una imagen de una flor en medio del asfalto.