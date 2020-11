Poética de la memoria

Memoria de lo infinito de Juan Lozano Felices es el libro de un poeta del método. Desde su cotidianidad Lozano, nos muestra la vida desde el prisma de su poética. El poema que da título al libro es toda una declaración de intenciones: Nunca debimos regresar/aunque bien sabes/que nunca se regresa del todo. Canta a la nostalgia el poeta, está repleto de saudade que dirían los portugueses. La poética de Lozano Felices está llena de recovecos, pliegues honduras. Bucea en la memoria intentando hallar un resquicio que le indique hacia dónde va y de donde viene. En el poema titulado Hay lugares lo vuelve a decir: Hay lugares donde siempre/se está a punto de volver. ¿Hacia dónde quiere regresar el poeta? ¿Cuál es su Ítaca soñada? Tal vez en el poema Cuestión de equilibrio nos lo responda: Lo que no sabes/es que importa el abismo/sino el miedo a caer.

Memorias de lo infinito es un poemario donde como dice en el prólogo José Luis Zerón, «el poeta reivindica la normalidad, la existencia equilibrada, la cotidianidad y la verosimilitud contra el desconcierto, la perplejidad y el temor ante un mundo en demolición que nos resulta incognoscible». Lozano es un retratista audaz de su cotidianidad que podría ser la de cualquiera. Tiene una mirada lúcida e incisiva, su mundo se universaliza y hace que sus confines sean los de todos. Como he indicado antes hay melancolía de un pasado que pudo ser feliz pero él mismo nos lo indica en el poema Poeta maldito no quiero ser: Poeta maldito no quiero ser/que quiero verme protegido/por un feliz horario de oficina/tener perro y sacarlo a pasear. Tal vez ese sea el miedo a caer del que nos habla antes. Lozano teme la inseguridad de la poética aunque la ame sobre todas las cosas, es la dualidad de un poeta que guarda el fuego en su interior.

Memoria de lo infinito de Juan Lozano Felices, publicado por la editorial asturiana Sapere aude, atrévete a saber, es la culminación de un poeta, que nos hace esperar más de lo necesario, para que podamos deleitarnos con su poética. Este libro contiene lo que podríamos decir la savia de su poesía, el tronco, la masa madre. Ha alcanzado la iluminación poética y ha rozado casi la perfección. Esperemos que no nos haga esperar tanto y su próxima obra esté cerca. Que nos haga partícipes de su regreso, aunque sepamos que nunca ha salido de Brideshead.