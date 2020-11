Para el común de las personas, la muerte provoca miedo. Un temor tan abstracto como inasumible: el fin de la vida es lo único que sabemos ineludible, pero la nada que se abre tras el instante del último suspiro ha espoleado la mayor obra del ser humano. Se llamen mitologías, religiones, supersticiones o creencias paranormales, la humanidad ha creado multitud de vías para responder a la pregunta de qué hay detrás del momento de la muerte. La realidad del cuerpo desposeído del latido y del calor que nos hace personas se evita y se esconde tras ficciones que aspiramos sean ciertas. Nadie sabe si lo son o no, pero la única verdad es que hay un grupo de personas que no miran a la muerte de la misma manera: los artistas. Los creadores saben con seguridad que su final no está marcado por el día de su último respiro, que sus obras perdurarán en el tiempo y que su memoria se construirá a través de sus relatos. Quizás por eso el creador no tiene miedo a la muerte, sino al camino que le aleja de esa trascendencia. El final de un artista no está marcado por el día que deja el mundo de los vivos, sino por su crepúsculo, por el momento en que cesa de imaginar ficciones, en el el mundo ya no se transforma a través de su obra. La paradoja es cruel: el artista sabe que es inmortal a través de sus obras, pero es consciente de que puede ser el único humano que realmente puede ser muerto en vida. Sin el aliento de la creación, el artista deja de ser: vive, pero no existe.