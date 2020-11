Crónica luminosa de la vida

Conocí a José Luis Vidal Carreras gracias al buen consejo de la gran amiga y poeta Esther Abellán Rodes. Mis prejuicios a veces me llevan a no ver más allá. Siempre he visto Alicante como un erial, pero gracias a gente como Esther, Javier Cebrián o tantos otros, estoy descubriendo otros mundos, otras visiones. La poética de Vidal Carreras nos muestra al poeta como el buscador del hallazgo. No juzga, ni valora, solo resalta las virtudes de lo que ve. La poesía, para el poeta que nos ocupa, es un mero instrumento para crear una crónica íntima del acontecimiento, como un periodismo poético de lo cotidiano.