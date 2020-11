Cindy Sherman, imitación a la vida de la mujer

«No se ha de ver a las mujeres que crea como auténticas mujeres, sino como el estereotipo que son, invitando al espectador a imaginar su historia», afirma.

El primer trabajo en el que destacó fue una colección de pequeñas piezas en blanco y negro, Untitled fims stills realizado entre 1977 y 1980, donde interpreta a amas de casa, a solitarias viajeras, a bibliotecarias sexys, y actrices descubiertas por paparazzi; misteriosas paseantes y jóvenes autoestopistas perdidas en el lejano oeste entre otras recreaciones que representan los clichés establecidos en el imaginario popular. Para crear a estas mujeres se inspira en Jeanne Moreau, Sofía Loren, Brigitte Bardot, Monica Vitti, Anna Magnani… Además de en el cine de Alfred Hitchcok, la serie B, la pulp fiction o la Nueva Ola francesa; apreciándose además similitudes con otras miradas desde la fotografía familiar pasando por Diane Arbus e incluso, aunque parezca extraño, Helmut Newton. Toda esta colección es propiedad del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA.

Nacida en 1954 en New Jersey, Cyntia Morris Sherman es la gran creadora por excelencia de la fotografía que medita sobre la condición femenina y las consecuencias de ser mujer, nunca nadie como ella lo hizo antes. Comparada con Nan Goldin (1953), otra de las grandes fotógrafas norteamericanas de su misma generación, vemos que la diferencia es sustancial pues en Sherman hay ficción mientras que las imágenes de Goldin son el documento de su propia vida junto a los seres que pululan a su alrededor, convirtiéndose en narradora de la vida contracultural norteamericana de su época; aquí sí podríamos hablar de autorretrato. Hay quien la considera más auténtica a lo que Cindy Sherman se defiende diciendo que esta autenticidad es debido al carácter documentalista del propio tema. Cuando Nan Goldin se fotografía con los ojos morados es por que verdaderamente ha recibido un puñetazo, mientras que Sherman se maquilla adecuadamente para fingir la agresión.

«Consideraba mi trabajo como arte a secas, nunca como gran arte. He trabajado sin reflexionar demasiado, me he sentido libre de hacer lo que tenía en mente, sin condicionamientos y al llegar la fama, de alguna manera me sentí el centro del universo, aunque nunca me ha gustado la idea de que los coleccionistas fueran a comprar mi obra por que se había convertido en una moda, por ello realicé fotos repugnantes con vómitos y caras horribles. Cuelga esto sobre el sofá, anda», comenta con gran sentido del humor.

Calificada por la prensa como la artista americana mas importante de los últimos tiempos, encasillada como creadora feminista, una etiqueta de la que no se siente satisfecha, ella insiste en la ausencia de cualquier teoría en la filosofía de su trabajo.