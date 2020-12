Nostalgia del futuro

Toda novela que trata el espinoso problema del futuro termina antes o después abordando el presente y el pasado, al igual que en aquel poema de Eliot que proponía un universo rígido. Por decirlo de otra forma: como si las piscinas que pintó David Hockney fueran una única piscina en la que nos estuviéramos zambullendo constantemente. La tetera de Russell, a la que podría definirse como una distopía de apariencia amable, no es una excepción. Editada estupendamente por Reino de Cordelia, la novela de Pablo Sebastiá Tirado escapa de las servidumbres de la ciencia ficción -si bien no esconde sus deudas con autores como Arthur C. Clarke o Stanislaw Lem- para situarse, como todo buen pulp, en una tierra de nadie, con rasgos formales de novela negra y también de espionaje, incluso de enredo amoroso, sin olvidar su sentido de ficción futurista. Su autor sabe mirar hacia el futuro sin perder de vista al presente, pero también al pasado. Al fin de cuentas, su interés es lo humano.