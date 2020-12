Les Krims. Charlatanería de izquierdas

Su capacidad creativa es enorme, circulando entre la sexualidad, la religión, las relaciones humanas, la amistad y la familia; creando una versión muy personal, con espíritu dadaísta, de los mensajes que descubre en la psique humana.

Cuando Robert Delpire, editor de Photopoche, la colección de fotolibros más vendida del mundo, le invitó a exponer en Francia en 1974, el público americano comenzó a tener confianza en el artista. Desde entonces se sucedieron una infinidad de exposiciones a uno y otro lado del Atlántico de las que sólo mencionaremos las realizadas en las legendarias galerías Laurence Miller de Nueva York y la Baudoin Lebon de París. Sus piezas están presentes en numerosas colecciones museísticas, de las que cabe destacar el Centro Georges Pompidou de París, el Centro Europeo de Fotografía (Paris), el Museo de Bellas Artes de Boston, como también el Museo de Arte Moderno de San Francisco y el Museo Metropolitano de Tokio entre otros. En España, la primera referencia de la obra de Les Krims, la tuvimos a través de la revista Nueva lente en los años setenta del pasado siglo. Pero no tengo ninguna constancia de que su obra fuera mostrada a través de una exposición en nuestro país.

No podían faltar sus ingeniosas imágenes en la extraordinaria exposición Derisión et raison, que se celebró en 1997 en el Musèe de la Photographie à Charleroi en Bélgica, bajo el comisariado de su director, Georges Vercheval, junto a Andy Warhol, Cindy Sherman, Gilbert and Georges y Duane Michaels entre otros destacados fotógrafos de diferentes países, en la que tuve la satisfactoria experiencia de participar como único fotógrafo español.

Siempre ha buscado la polémica mediante la provocación bien meditada, habiendo sido atacado en numerosas ocasiones por grupos feministas que se han escandalizado al ver la inmensa nómina de modelos (entre ellas su propia madre), que transitan desnudas por sus escenarios. Aunque no podemos decir que utiliza un discurso machista como que se trate de fotografías eróticas, pero sí del lado satírico de sus propias fantasías sexuales que deforma intencionadamente, dándoles un carácter grotesco al manifestar un exultante ejercicio exhibicionista.

Insiste en el escarnio y la crítica más destructiva del espíritu de su tiempo

Leslie Robert Krims nació en el seno de una familia judía el 16 de agosto de 1942, en un apartamento vetusto y mínimo de una zona deprimida de Brooklyn (Nueva York). A través de un test de inteligencia fue declarado superdotado por lo que se le reconoció con una beca para cursar sus estudios en el Stuyvesant High school, el mas prestigioso instituto neoyorquino, obstinado en lanzar genios al mundo. Después estudió Bellas Artes en la igualmente prestigiosa universidad Cooper Union, donde se graduó con todo tipo de honores, siendo el primero de su promoción. Durante más de cuarenta años fue profesor titular de fotografía en el Rochester Institut of Technology y en el Buffalo State College, en el Estado de Buffalo (Nueva York) donde reside en la actualidad.

Académico sobradamente reconocido, con una capacidad crítica tan afilada como un sable, siempre interesado en insistir en el escarnio y la critica mas destructiva del espíritu de su tiempo, donde invariablemente permanece el sentido de su vasto y extravagante humor.