El mensaje del virus

La pandemia ha absorbido de tal modo nuestras vidas que no hay en ellas espacio ni tiempo en los que no se haga notar la presencia invisible de este agente intruso, minúsculo y ubicuo, que incomprensiblemente nos ha puesto en jaque. Aunque sabíamos a ciencia cierta que antes o después nos iba a visitar, no hemos sido capaces de ahorrarnos la sorpresa. Pero la perplejidad del primer momento ha dado paso de inmediato a nuestra natural actitud indagatoria. El confinamiento ha sido una invitación a pensar. Como resultado, ya tenemos una literatura especializada en el covid-19, su gestión política y la variedad de reacciones que ha provocado en las sociedades más prósperas. En esa ingente producción científica y filosófica se acumulan muchas incógnitas y alguna certeza. Sabemos ciertas cosas del parásito infeccioso, pero no es descabellado suponer que desconocemos más. Lo que no ha impedido a los más decididos disfrutar de la aventura de pronosticar cómo será el mundo el día después.