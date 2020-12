Premi Evarist Garcia: El pulso del teatro breve en valenciano

Vayá, autora pero también actriz y directora escénica, ya descubrió al anunciarse el fallo del jurado que su pieza «es una obra de mujeres». La acción transcurre en cuatro momentos históricos: el día en que España ganó el Mundial de Fútbol, el día de la visita del Papa a Valencia, el 23-F y el día de la muerte de Franco. Dos personajes femeninos distintos protagonizan cada parte. «La Historia con mayúsculas está hecha de infinitas historias con minúsculas, y muchas veces las historias minúsculas son sobre todo de mujeres», explicó Vayá, que se encarga también de dirigir la lectura con las actrices Myriam Garcés, Pepa Juan y Laura Useleti, en un acto que vuelven a presentar Tomàs Mestre y Javier Monzó.

Evarist Garcia, actor de sainetes en valenciano en el Grup de Teatre Valencià Paco Hernández, la compañía que llevaba el nombre de su suegro, nació en Monóvar en 1925 pero pasó la mayor parte de su vida en Alicante, donde desarrolló su actividad teatral. En 1996 sufrió un infarto en el Teatro Principal de Alicante durante un acto de homenaje al compositor José Garberí. Estaba representando la escena de un personaje a quien le salían mal las cosas durante el día y de pronto cayó. Su mujer, Maruja Hernández, supo que aquella caída no formaba parte del papel, como le dijo después a Tomàs Mestre, que mantuvo un buen trato con él. Evarist Garcia sobrevivió tres años con su salud mermada. Cuando falleció en 1999 dejaba en la memoria su dedicación al teatro popular y sus actuaciones en la compañía que también dirigió y que, en ciertos momentos, ofrecía más de veinte sainetes en su repertorio. Algunos superaron las cincuenta funciones.

Considerado un gran animador en Alicante del teatro en valenciano, el año posterior a su muerte la Diputación de y la Conselleria de Cultura perpetuaron su nombre con un premio. Su primera convocatoria fue en pesetas, con medio millón de dotación, para pasar en la segunda a convocarse en euros. El valor inicial, pues, fue el mismo que tiene ahora con 3000 euros, pero hubo alguna edición en que la dotación resultó mayor.

Miguel Valor, diputado de Cultura entonces, recuerda el origen. «Teníamos una partida presupuestaria en la Diputación para el fomento del valenciano, y el Premi Evarist Garcia fue una de las cosas que implantamos; en realidad fue una iniciativa del periodista Pepe Marín Guerrero, que presidía la Asociación Independiente de Teatro de Alicante, y del especialista en teatro en valenciano Jaume Lloret, a quienes yo solía consultarles cualquier cosa que tuviese que ver con el teatro». Valor no solo fue el artífice institucional que alentó el premio: por su cargo presidió además el jurado varios años, en el que participaban inicialmente Rafa Hernández, Fernando Gómez Grande, Rosa Fraj Pla y Concha Sirvent.

La primera edición la ganó La lluna sobre el mar, del periodista alcoyano Ximo Llorens, que acreditaba ya algunos premios teatrales, abriendo el palmarés. Las bases no impiden presentarse a quienes lo han obtenido, lo cual ha motivado que seis autores –Juan Luis Mira, Javier Monzó, Josep Lluís Roig, Joan-Lluís Moreno, Tomàs Mestre y Vicente Bendicho– lo hayan ganado dos veces, bien en solitario o bien en colaboración. Otro aliciente es el estreno de la obra, acto que suele tener lugar en el Teatre Arniches de Alicante. Lo curioso es que, aun siendo teatro breve o quizá por ello, las convocatorias no han sido obstáculo para atraer a personas vinculadas a las artes escénicas en otros cometidos –interpretación, dirección– que no se habían ejercitado en la autoría, aunque el estímulo recibido al ganarlo ha sido determinante en unos cuantos casos.

Sònia Alejo, primera mujer en obtenerlo en 2010 por Cendres y actual presidenta de la Asociación Valenciana de Escritoras y Escritores Teatrales, es uno de esos ejemplos. «Me dio el empuje definitivo hacia la escritura después de quince años dedicándome profesionalmente al teatro de calle como actriz», confirma. La autora castellonense, nacida en Almassora, recuerda el momento en que recibió la noticia: «Fue emocionante porque era mi primera obra, el primer premio al que me presentaba y además era la primera edición que ganaba una mujer».

Sin abandonar su faceta de actriz, su actividad como dramaturga ha sido intensa desde entonces con nueve obras en nueve años, siete en solitario, entre las que destaca La vida inventada de Godofredo Villa en 2018, ganadora del Premio de la Crítica Valenciana de literatura dramática. El premio le ayudó también a emprender un plan. «La dotación económica y la posibilidad de montar la pieza dieron inicio a La Medusa, la compañía con la que continúo desarrollando algunos proyectos de teatro textual, y a mi trayectoria dentro de la escritura; quizá sin ese momento de entusiasmo por el galardón, y el que vino después gracias a él con el primer montaje de La Medusa y la primera publicación, hubiera tardado más tiempo en iniciar ese camino o nunca lo habría iniciado, quién sabe».

Algo parecido le ocurrió a Tomàs Mestre, para quien ganarlo en 2005 en solitario y en 2012 con Joan-Lluís Moreno significaba algo más que un triunfo, dada su amistad con el sainetero. Pero la parte sentimental era una cosa y los efectos creativos otra. Siempre ligado al mundo del teatro, valora que su concurrencia fue también su detonante como autor: «Comencé a escribir teatro por el Premi Evarist GarcIa», afirma. Desde entonces no solo sigue creando obras sino que ha obtenido premios y ha visto estrenados varios textos suyos, así como adaptaciones de clásicos. «A veces pienso que sin el Premi Evarist García nunca hubiese encontrado el motor».

Javier Monzó valora especialmente la cita. «No imagino los últimos años sin la convocatoria, la representación de la ganadora y la fiesta del teatro valenciano que vivimos en Alicante». Su experiencia como ganador en dos ocasiones con obras en colaboración y, a la vez, como presentador de los estrenos le incita a pensar en un giro: «La justificación de breve para el teatro de obras cortas debe dar paso a un premio de textos con la extensión que estime la autora o el autor; el gran problema del Evarist Garcia es que muere casi siempre el día en que se estrena, pocas obras han sido representadas más allá».

Tampoco Joan Nave i Fluxà, ganador en 2013, olvida la aportación del premio: «Me animó a escribir más». El dramaturgo de Benissa, también actor y productor, sostiene que «es un premio necesario que anima y espolea a continuar escribiendo en la lengua propia». «Para mí –añade– significó el impulso dramatúrgico que necesitaba, y demuestra que Alicante es valenciana, que el sur del País Valenciano tiene una capital de referencia, capaz de mantener encendida la llama cultural». Por ello, y porque la obra se estrena y se publica, lo define «redondo de arriba abajo».