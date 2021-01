Donde hoy hay tebeos, mañana habrá cultura

Así que acerquemos los tebeos a niños y niñas de hoy, tengan ustedes la seguridad de que con ellos les abrimos la puerta de la cultura. Y no será por falta de lecturas, porque precisamente el género infantil y juvenil está teniendo un auténtico boom en nuestro país: a la larga lista de mangas shonen y shojo dedicados a los más jóvenes, hay que añadir el esfuerzo de las editoriales por abrir sellos dedicados a la infancia. Buen ejemplo es Astronave, que desde la tutela de Norma Editorial está demostrando un exquisito gusto en la selección. Su última novedad, Las varamillas, de Camille Jourdy (traducción de Alba Pagán), es una demostración perfecta, componiendo un maravilloso relato de exploración y descubrimiento que sigue las enseñanzas de Hayao Miyazaki. Si el maestro de la animación japonesa reescribía el relato de Lewis Carroll en términos de leyendas japonesas, Jourdy lo hace ahora buscando las raíces de los cuentos europeos. Unicornios, cíclopes, duendes y animales antropomorfos serán la base de un relato mágico y delicioso, próximo a Road Dahl en la libertad absoluta y ausencia de moralina.

Aventura pura que se prodiga también en la serie de Gigi D.G., Pepino héroe de leyenda. En su segunda entrega, La reina de las olas (La Cúpula, traducción de Rubén Lardín) nos reencontramos con este aprendiz de mago dispuesto a los lances más rocambolescos acompañado siempre de Almendra, Sir Zanahorio y su nueva compañera la Princesa Nautilus. La autora consigue amalgamar la modernidad de la nueva animación y los videojuegos en una lectura disfrutable para niños y niñas de 9 a 99 años. Una lista en la que no puede faltar la última entrega de Hilda, la genial creación de Luke Pearson. Hilda y el rey de la montaña (Barbara Fiore, traducción de Ismael Attrache) mantiene incólume el atractivo de los anteriores episodios, esa particular mezcla de mitologías y cotidianeidad que transforma la épica en un costumbrismo mágico cercano y reconocible en los sueños y la imaginación infantil.

Pero no olvidemos los clásico, aprovechando la reciente reedición de uno de los mejores tebeos infantiles realizados en este país: Leo Verdura, de Rafa Ramos. Norma Editorial ha publicado un cuidado y voluminoso tomo integral que recoge todas las páginas de una serie que, con 35 años a las espaldas, no solo no ha envejecido, sino que ha demostrado que sus enseñanzas siguen siendo válidas y necesarias. Un tebeo inteligente que enseña a ser comprometido con nuestro entorno y nuestra sociedad, pero sin renunciar a un humor chispeante y divertidísimo que lo entronca con la mejor tradición de los funny animals en historieta. Una obra maestra de nuestro cómic.