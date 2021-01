Sobre la eternidad y la caducidad

Las rosas terminan de la poeta oriolana Luisa Pastor publicado por Auralaria Ediciones en su colección Aledo, es un sólido primer poemario. La poética de Luisa no es banal, cuida cada palabra en fondo y forma. Luisa ya lo anuncia con un primer poema esclarecedor: No canto a la rosa de talle erguido,/a sus pétalos tersos, de vibrante color./La flor de hoy./Es la flor desmayada de la que me asombra,/ su declive. Este poemario no va sobre la frescura, va sobre el declive de la misma, cómo el paso del tiempo nos marca y deja su huella en nosotros. La rosa no deja de ser el símbolo de la belleza más sublime, pero también más frágil. En el poema titulado Alba: La despedida se siente/como una deserción./Cuando observas todo/desde la ventana,/las cosas se alejan/o se vuelven radiantemente blancas/y más tarde totalmente ausentes,/huecas como tu vientre,/de nuevo virgen… Luisa Pastor nos habla de un tiempo pasado que fue y no volverá por mucho que nos empeñemos. Ese tiempo se quedó en la memoria y dejan un hueco difícil de rellenar, como un gran agujero en medio de la nada. Porque es de ese tránsito del que nos habla la autora de Orihuela, del desgaste del paso del tiempo.

Las rosas terminan es un poemario con un gran contenido culturalista. Está plagado de citas de autores y en algunos pasajes, hasta recrea ciertas vivencias de ellos. El poemario titulado La habitación de Emily, dedicado a Emily Dickinson es un claro ejemplo de ello: Hoy he decidido quedarme en casa/es confortable mi estrecha habitación. Desde la ventana que da al jardín,/veo el árbol centenario,/de tronco recio, imposible de abrazar. Luisa es heredera de la reivindicación del cuarto propio de Virginia Woolf, de la poética febril de Silvia Plath .

Las rosas terminan no es la obra primera de una poeta, esta obra tiene mucho poso. Este libro es el resultado de muchas lecturas, vivencias e incluso del periplo vital de alguien que ha alcanzado la madurez artística. Este poemario deslumbra en una primera lectura y nos azota en las sucesivas revisiones. El libro, dividido en dos partes diferenciadas: Rosa inimitable rosa inútil y Como deshojar el paraíso, abre el contenido a una poética simbolista, aunque no en exceso y clara. Ahondando en los temas universales como son el amor-desamor, la muerte, el duelo, la pérdida y el canto a lo que fue. Una poesía de corte culturalista, como he mencionado antes, que enraíza con la obra de antecesoras que usaron la literatura como un medio de reivindicación y exorcización de todos los males que les colonizaban. Las rosas terminan es una gran carta de presentación de una poeta que tiene oficio y maneja un bagaje lector de muchos años. Una obra que no deja indiferente al lector e invita a la reflexión más profunda de lo que realmente nos mueve en el mundo. Un poemario muy bien estructurado y con su propio peso específico, una obra a tener en cuenta como unos de los grandes poemarios publicados en 2020.