Se puede ser coprotagonista de innumerables y enriquecedoras aventuras sin necesidad de salir de casa. ¿Cómo? Leyendo libros. Leer es tener el mundo en tus manos, es, como nos dice Stefan Zweig, en Encuentros con libros, el poder de acceder a él. La lectura no nos hará -como pretenden los vendedores de moralina- mejores ni nos librará de los desastrosos efectos psicológicos del covid-19 y menos de nuestras depresiones, por si sola. Un libro (de papel o electrónico) puede contener el universo, pero no tiene la capacidad, per se, para trasmitirnos la pasión, la aventura, el conocimiento si no somos nosotros los que nos acercamos a él y lo abrimos, lo conectamos a nuestra mente, lo acomodamos a nuestro cuerpo para que fluya la comunicación, la transmisión y la posesión, por nuestra parte, del saber de otros mundos.