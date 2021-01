Los últimos cómics del año

Vivimos una época de tiempos acelerados, en los que los dulces navideños aparecen en los lineales de los supermercados casi cuando todavía estamos disfrutando en la playa de los últimos rayos del solecito veraniego, al son de la famosa canción del Dúo Dinámico (vale, aceptemos varias cosas: la primera, que este Dúo Dinámico no son Batman y Robín, sino los responsables de la canción que invadió los balcones; la segunda, que todo esto de disfrutar de la playa es una ensoñación prepandémica). Tiempo comprimido que muere en el instante que se consigue el ansiado like en redes sociales. Junten esas dos cosas con la pasión por las listas y rankings que es tan consustancial al ser humano (Umberto Eco dixit) y el resultado será que las selecciones de «lo mejor del año» y etcéteras varios aparecen publicadas no una vez el año ha sido pasado y enterrado, sino a meses vista de la toma de uvas. Una costumbre ya consolidada que suele dejar fuera de estos listados a las obras publicadas durante los últimos meses del año, lo que ha sido especialmente grave habida cuenta de la concentración de grandes obras en las últimas semanas de 2020.