La historia es bien sabida: a finales de los años 50, la tecnocracia franquista decidió que la mejor salida de la autarquía era lanzarse a los brazos de las suecas en busca de sol. Poco importaba que el puritanismo del régimen no comulgara bien con los excesos de la carne que mostraban las turistas en bikini: mientras fueran las extranjeras las que mostraran muslamen y no las de aquí, se podía hacer la vista gorda. Las carteras engordaban y se producía el «milagro del turismo»: las playas españolas atraían a millones de extranjeros y un muro de cemento comenzó a separar la costa de los pueblos, mientras Manuel Fraga se bañaba impertérrito demostrando que ni las bombas atómicas pararían la llegada de turistas atraídos por el Spain is different. Pero la preciosa postal tenía un precio que hoy comenzamos a vislumbrar y que Ana Penyas analiza en Todo bajo el sol (Salamandra Graphic). La esperadísima nueva obra de esta autora demuestra que el Premio Nacional de Cómic con Estamos Todas Bien fue tan solo el anuncio de una carrera por descubrir caracterizada por el compromiso y una concepción de la narración gráfica personal y diferente. Como en su anterior obra, Penyas realiza un largo recorrido cronológico que empieza en 1969 y termina en la actualidad, fijándose en las vidas de familias que viven alrededor del boom turístico, dejando caer al lector datos sin pausa: la dependencia del trabajo con el incipiente turismo, la corrupción política que se instauró alrededor de esta industria, la «arquitectura del sol» desatada, la pérdida de esperanzas de los jóvenes, el olvido de los oficios tradicionales, la desaparición de las huertas… Penyas va destilando sutilmente realidades y consecuencias, dejando a los lugares, las calles y los campos que hablen. Miramos lo que nos cuentan las personas, pero son los espacios que lanzan una reflexión contundente. Perfecciona esa especial habilidad para dar protagonismo a los escenarios, que narran y cuentan sus historias en paralelo: esos lugares sin nombre que pueden simbolizar cualquier pueblo de la costa mediterránea, del Cantábrico, de las islas… No importa de dónde, el turismo va borrando lentamente las peculiaridades para crear una imagen homogénea y vacía de vida, solo llena de Sea, Sun, Sex and Sangría para todos.