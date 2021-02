Ficciones, apocalipsis y realidades

Resulta difícil definir un cómic como Bradley de él, de Connor Willumsen (Alpha Cómic, traducción de Jorge de Cascante y -espectacular- rotulación de Daniel Tudelilla Pérez). Su descripción literal sería algo así como «el actor Bradley Cooper prepara en Las Vegas su próxima película, donde encarnará al ciclista Lance Amstrong». Y no cabe duda que puede parecer exacta, pero es tan solo una capa de humo que esconde una mirada poliédrica en la que fondo y forma se combinan para generar una experiencia lisérgica sobre el mundo del cine y nuestra realidad. El actor protagonista, quien quiera que sea, muestra con una carrera infinita la extraña disolución entre realidad y ficción que se produce en la persona que encarna a otra. Pero, en paralelo, Willumsen lanza de forma incesante no pocas reflexiones sobre las bambalinas del mundo del cine: miserias, mafias, envidias y frustraciones desfilan por una pantalla extendida a una viñeta que pierde sus límites con una composición tan alambicada como clara para el lector, que percibe un movimiento continuo que parece no tener fin y que conecta paradójicamente con nuestra acelerada sociedad. El cine aparece de fondo como una inmensa referencia, de La soledad del corredor de fondo a Forrest Gump o Casino, a modo de escenario de la mordaz ironía de fondo que empapa cada diálogo como una picadura envenenada. Una de las novedades más interesantes y originales de este principio de año.