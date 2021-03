¿Por qué Alicante no tiene una escultura de Baltasar Lobo?

La verdad es que a veces las circunstancias de la vida te ponen en el lugar y en el momento oportunos para vivir, o al menos, ser testigo de los hechos que han marcado significativamente nuestra historia. En el año 1970, la vida me llevó a conocer al escultor Baltasar Lobo (Zamora, 1910- París, 1993), uno de los mejores artistas figurativos europeos en esos años, heredero de Brancussi, Picasso, Laurens y Arp. Cuando Lobo se establece en Alicante, en Novelda, ya varias de sus obras estaban ubicadas en importantes ciudades europeas y su nombre gozaba de un prestigio internacional. Sin embargo era poco y mal conocido en España, su exilio en Francia contribuyó a este desconocimiento, siendo un autor plenamente integrado en el mundo del arte.

Yo conocí a Baltasar Lobo en Novelda. Pero, ¿cómo es que un autor, afincado en París, relacionado con importantes galerías y artistas, decide trabajar en las canteras de esta pequeña población alicantina, y por qué Novelda?

Lobo emigra a París, aún no concluida la guerra española, y de inmediato fue recogido y apoyado por Picasso en sus primeros pasos artísticos, conectándolo con galerías de arte que entendieron su trabajo y lo proyectaron a la consecución de un nombre importante en el mundo cultural europeo e internacional.

Casi toda la obra de Baltasar era concebida para trasladarla al bronce, por lo que trabajaba mucho el dibujo y, con precisión minuciosa, los modelos en escayola o yeso. Pero en un momento dado, deseando ampliar su trabajo y utilizar materiales nuevos, marcha a Pietrasanta (Lucca, Toscana), Italia, donde están los mejores talleres en el trabajo del mármol, fundamentalmente Carrara. Aunque no es extraño que, en estos talleres de escultura italianos, se experimente con mármoles de otros países. Allí convivían artistas de todos los lugares del mundo y Baltasar quedó fascinado por un mármol que estaba trabajando Henry Moore, al que sin dilación solicitó información sobre él. El escultor inglés le dijo que era de su tierra, España, y que se llamaba Rojo Alicante. Baltasar contactó con su galería que a su vez se puso en contacto con la Galería Italia, en Alicante, la galería de Paco Pastor y de Gonzalo Fortea. Paco tenía una fábrica en Novelda donde se trabajaba el mármol y, ante la perspectiva de que un artista como Lobo se hubiera interesado por el Rojo Alicante, puso a su disposición un espacio para que desarrollara con comodidad su escultura. Así, este artista internacional se traslada a Novelda. Baltasar tenía en esos momentos 73 años, pero eso no le impidió tomar la decisión de viajar a un pequeño pueblo de España, simplemente para experimentar con ese material de rojos intensos, veteados, con el que el artista ya imaginaba sus torsos y figuras femeninas.

La fábrica de Paco Pastor

En aquel momento yo estaba preparando mi exposición en la CASE (Caja de Ahorros del Sureste de España), para la que me propuse iniciar una serie de obras en mármol, por lo que solicité a Paco Pastor utilizar los recursos de su fábrica. De tal modo que la suerte o la oportunidad me llevó a coincidir con el escultor Baltasar Lobo en el mismo espacio y tiempo de trabajo. Os podéis imaginar lo que suponía para mí convivir con este artista, trabajando y compartiendo con él el esfuerzo de la manipulación de este material tan duro y a la vez tan agradecido. Además me encontré con una persona excepcional. Durante casi dos años estuvimos disfrutando del mismo trabajo, sacar formas de la piedra, cada uno con sus inquietudes, compartiendo ideas, problemas, desde perspectivas propias, diferentes, a veces muy cercanas, otras no tanto, pero siempre desde el respeto, y con una gran comprensión y elocuencia por parte de Baltasar. Compartíamos el frío, los días de invierno en el taller y el agradable exterior de Novelda, cuando en el verano trabajábamos fuera. Todos los días comíamos en la pensión donde se hospedaba Baltasar y reanudábamos el trabajo por la tarde. En algún momento también pude conocer a su mujer, cuando venía desde París. Era Mercedes Camposada Guillén, activista feminista, escritora y biógrafa de Picasso, también su íntima amiga. Conversando con ella descubrí una visión de Picasso muy diferente a la que nos ha llegado desde tantos otros puntos de vista, quizá más cercanos al mito.

Durante esos años se produjeron los grandes cambios que transformarían la vida en nuestro país, provocados por la muerte del dictador y los primeros pasos de nuestra democracia. Con las primeras elecciones, llegó a la alcaldía de Alicante Ambrosio Luciáñez, quien, por su talante intelectual, tomó el arte y la cultura como banderas de su paso por el Ayuntamiento. Quiso que en las calles de Alicante se manifestara la gran actividad escultórica que se estaba desarrollando en los estudios de los artistas, notoria manifestación en esta ciudad desde la importancia de autores como los Bañuls. Encarga a los escultores de Alicante José Gutiérrez, Adrián Carrillo padre, y a mí mismo, diferentes obras para su instalación en las principales plazas y lugares emblemáticos. Por supuesto también le encarga una a Eusebio Sempere, impulsando a la vez la creación del museo de la Asegurada, con su colección de arte, inaugurado en su mandato, el actual MACA. Y, cómo no, también contó con la participación de Baltasar Lobo en este proyecto de escultura urbana. Nuestro artista elaboró un gran desnudo en mármol Rojo Alicante que significaba con sutilidad y contundencia el espíritu mediterráneo, a partir de un bloque de este mármol de más de dos metros de altura. Yo viví esos momentos, el de la puesta en marcha del museo de La Asegurada, sito en el centro histórico de Alicante, su instalación e inauguración en él del «museíto», como lo llamaba Sempere, por sus reducidas dimensiones, o por la humildad con la que investía un gesto de tal generosidad. Luciáñez era consciente, hasta el punto de que prácticamente antes de inaugurarlo ya se comprometía desde el Ayuntamiento a ampliarlo con la compra de un edificio aledaño.

Cada uno de los escultores hicimos nuestro trabajo y las esculturas fueron ubicadas en el parque de San Blas la de Carrillo padre; la de Gutiérrez no se pudo realizar por cuestiones económicas; la escultura de Sempere se pensó para el portal de Elche y hoy luce magníficamente en la avenida Maisonnave. Mi proyecto se encuentra en la plaza Pio XII. Otras esculturas adquiridas a otros artistas figuran en otros puntos de la ciudad.

Nuevo alcalde

Pero, ¿qué paso con la escultura de Lobo? El gran torso estaba casi acabado, se estaba decidiendo su ubicación, con vistas a su adecuación en algún lugar de gran importancia en la ciudad. Paralelamente se convocan las siguientes elecciones que dan la alcaldía de Alicante a Pepe Lassaleta. El nuevo gobierno toma sus propias decisiones entre las que está la de detener todos los proyectos iniciados con anterioridad, de tal suerte que la escultura de Lobo, el gran torso mediterráneo, ya no tenía sitio en este nuevo Alicante.

A pesar de los argumentos de peso esgrimidos por Paco Pastor y Gonzalo Fortea al nuevo regidor, no se consiguió que retomara el proyecto que daría a la ciudad de Alicante una presencia cultural en el ámbito internacional. Pasados algunos meses parece ser que alguien le hizo ver al alcalde la importancia de Lobo como artista y lo fundamental que sería tener una obra suya en nuestra ciudad. Pero algo había pasado para que una persona como Baltasar se sintiera íntimamente afectado, pues se negó a tratar con el Ayuntamiento, entendiendo lo sucedido como un auténtico desplante hacia su persona y obra.

Baltasar expuso en Alicante durante los años que trabajó en Novelda, dos diferentes exposiciones en la galería Italia, dibujos u esculturas, algunas de estas obras fueron adquiridas por coleccionistas de nuestra ciudad. En 1973 estaba preparando una exposición para la galería Theo, en Madrid, una de las grandes galerías españolas. Y daba por resuelta su estancia en Novelda: casi tres años de trabajo y convivencia, en los que había producido muchas e importantes obras, algunas de las cuales hoy se encuentran en los grandes museos de España y en colecciones internacionales.

Cabe preguntarse, después de toda esta historia, cuál fue el destino de la escultura Torso Mediterráneo, que fue elaborada y pensada para Alicante por Baltasar Lobo. Pues fue directamente a la fundación Juan March en Palma de Mallorca donde se disfruta de ella desde entonces.