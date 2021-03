De cervezas con Henry Chinaski

No es casual que Mateo Darrán publicara su novela Toda la verdad sobre Charles Bukowski en agosto de 2020, el mismo mes en el que se habrían cumplido 100 años del nacimiento del escritor, en lo que podemos intuir como el más cálido homenaje y agradecimiento sincero, casi reverencial, a la fascinación que le embargó en algún momento fruto de la lectura de sus páginas. Es bien sabido que Bukowski no concebía el hecho literario de otra manera que no fuera efervescencia, avidez, sacudida del ánimo, vendaval y locura; a este respecto la poesía, tal como expresó, debía ser «insentatez y látigo», rabia y verdad, a la manera de la «descarga poética» que refería Carlos Bousoño. Y la lectura, por extensión y así entendida, debía constituirse en aquello que nos salvara del tedio y el desencanto siempre acechantes, del enjambre de trivialidades que pueblan la inanidad de la vida diaria, y actuaría, por ende, como resorte final con el que elevarnos sobre las plomizas «caras de los muertos», esto es, la gente sin pasión, adormecida, adocenada; tanto como puede serlo uno los personajes de la novela, el pistolero, estúpidamente servil sin condiciones con la empresa para la que trabaja y tremendamente fastidioso con los empleados bajo su supervisión.

Esa voluntad y ese callado ímpetu de escapar de su realidad alienante como trabajador de un supermercado —quizá correlato del puesto de Bukowski en Correos— son los que llevarán al protagonista de Toda la verdad sobre Charles Bukowski a adentrarse por casualidad en una alocada investigación que se constituye como eje de la narración y que se acompaña del desfile de tipos extraños y peculiares con los que el carácter principal se encontrará en el reparto de la compra a domicilio; al tiempo que la narración desgrana las mujeres que han pasado por su vida, que acabarán por confluir en un ente compacto y unitario que imprecará al protagonista y le hará culpable de todas las torpezas que cometió con ellas. Ambos aspectos perfilan el carácter del protagonista y evocan como contrapunto la narrativa de Bukowski, trufada a su vez de seres pintorescos y de mujeres sin fin, aunque en su caso con un tono mucho más sucio y desgarrado. Esta es, al fin, una novela simpática y mordaz que avanza en dos planos: el del achantado protagonista y el del referente bukowskiano siempre presente, que acabarán por confluir, puesto que el trazo del protagonista se irá oscureciendo hasta casi mimetizarse con su héroe de ficción, Chinaski, alter ego del escritor, a la manera en como se confunden la vida y la obra de Bukowski. Una novela socarrona en la que Bukowski es un personaje más a la manera de un divertimento intraficcional, y en la que también entra en juego un manuscrito —ficción dentro de la ficción— que habrá que recuperar como cliffhanger argumental.

Mateo Darrán (Ontiyent, 1975), que también se envuelve a sí mismo en un halo de ficción al escribir bajo seudónimo, es artífice de dos novelas publicadas hasta la fecha. Esta es la segunda de ellas, la que sigue a El horror, la chica y Marlon Brando (Barahúnda Ediciones, 2018), también una historia de detectives con reminiscencias cinematográficas igual que las que recorren Toda la verdad sobre Charles Bukowski: evocación del Hollywood clásico de detectives, femmes fatales, barras de bar y ambientes decadentes que tan bien plasmó Pere Gimferrer en La muerte en Beverly Hills y que también podemos ver en Barfly (Barbet Schroeder, 1987) con guion del propio Bukowski y que sigue el discurrir de Henry Chinaski.

Esta novela, cuyos capítulos se abren con títulos de poemas de Bukowski, es, al fin, un ajuste de cuentas personal con la consideración reduccionista del escritor: su malditismo tan traído, su alcoholismo impenitente y su caricatura como agitador del establishment y del falso intelectualismo, ese al que aludía Nietzsche: «enturbian las aguas para que parezcan profundas». La lectura de Bukowski es mucho más, es aquello que le sirve al protagonista, febril y desamparado en su colapso final, para coger finalmente las riendas y buscar la vida en estado puro, auténtica, sucia y brillante; como los tiempos auténticos que Bukowski sintió que perdía al alcanzar la notoriedad absoluta. Como decíamos al principio, esta novela esboza la dulce posibilidad de evasión de la vida cotidiana con la que todos hemos soñado alguna vez, y por eso le estamos agradecidos. Al fin y al cabo, como diría Bukowski, «solo somos carne cubriendo huesos».