Poética de la espiritualidad

Buscamos trascender. Posiblemente esta afirmación suene al lector como un acto de egolatría. Gil de Biedma lo supo plasmar de forma muy certera en el poema No volveré a ser joven: «Dejar huella quería/y marcharme entre aplausos/-envejecer, morir, eran tan solo/las dimensiones del teatro». Estos versos son bastante ególatras, pero es la certeza que nos lleva: de jóvenes nuestra ilusión es dejar huella, que se nos conozca y reconozca. Es muy legítima esta aspiración. Los años nos llevan hacia otro lado, tal vez la experiencia convierte nuestra trascendencia en un paso más sosegado.

Donde arraiga destierro, de José Manuel Ramón, publicado por la editorial asturiana Ars poetica en la colección Ars nova, con prólogo de Anna Rossell, es el segundo volumen perteneciente a la Trilogía de la reencarnación. La poética de José Manuel no es complaciente, no es una poesía clara, en apariencia, pero sí guarda un mensaje universal, tal vez el mensaje que todos ansiamos, la inmortalidad del alma. Pero la trascendencia tiene cierta sensación de zozobra. Cuanto más unido al origen, más solo se siente el poeta: «soledades/arrastro de madrugada/sendas perdidas que intento transitar/de nuevo pero el humo irrumpe/postra el sentido». Existe el temor en este volumen de poemas. El miedo está presente en toda la obra. No es un miedo al no trascender, es un miedo en la propia búsqueda de la esencia del ser humano. La trascendencia tiene cierta proyección hacia el legado. Nos iremos, pero lo nuestro debe quedar y no es material lo más importante, tal como indica José Manuel Ramón: «¿cuándo reencuentros/con qué deudos patrón o lazos/sin desdeño memorable/a qué otros?/donde madre/hermano do amigos hijos/¿qué mestizaje liberará al ser/marcando el tempo del conjunto/como vibraciones de h/erméticodiapas/ón/?/o como ruta/perdida bajo intenso oleaje/que rehuir pareciese toda/necesidad de/arraigo/cientos de años/y ciento de rebasar/lo humano».

La poética de José Manuel Ramón es puramente espírita. La doctrina de Allan Kardec la tiene estudiada e interiorizada y se plantea las dudas que le surgen a cualquier ser humano: ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Es este un lugar de destino o el inicio del viaje? Donde arraiga destierro es el canto que resuena en el interior de cualquier ser humano. Todos buscamos respuestas, hallazgos que nos den la esperanza de que no solo somos aves de paso. Nuestro deseo de trascendencia no es solo material, físico o artístico, queremos que nos recuerden como grandes seres humanos, con alguna utilidad. Esos son nuestros temores y anhelos, que puedan decir lo buenos que éramos. Tal vez es una idea egoísta de la trascendencia, pero somos humanos o lo parecemos.

José Manuel Ramón, poeta oriolano residente en Fuengirola, no es un recién llegado al quehacer poético. Le avala una extensa trayectoria: Cofundador en 1985 de la revista Empireuma (Orihuela) y codirector de la misma hasta 1991. Por aquel entonces colaboró en las revistas La Cuerda del Arco (Sevilla), Perfil poético de los países latinos (Francia), Norte (México) e International Poetry (USA). Más recientemente ha colaborado en Acantilados de papel (Murcia), Ágora-Papeles de arte gramático (Murcia, homenaje a Antonio Machado), Excodra (Barcelona), Tinta China (Sevilla), Cuadernos de Humo (Nueva York, USA) y Entre -T- Líneas, Boletín del Taller de Traducción Literaria del Instituto Cervantes de Atenas (Grecia, homenaje a Federico García Lorca). Ha publicado la plaquette Génesis del amanecer (Orihuela, 1988), con prólogo de Jorge Cuña Casasbellas, y los libros La senda honda (Devenir, 2015), con prólogo de José Luis Zerón Huguet; La tierra y el cielo (Ars Poetica, 2018), con prólogo de Miguel Veyrat, y Donde arraiga destierro (Ars Poetica, 2020), con prólogo de Anna Rossell (pertenecientes, los dos últimos, a la Trilogía de la reencarnación). Con Donde arraiga destierro se afianza en una idea de la poesía simbolista y hermética y muestra una voz muy personal que entronca en lo más profundo y atávico del ser humano. Una obra creada para trascender.