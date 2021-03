Julio Zachrisson, voluntad de ser auténtico

Julio Zachrisson es un artista que se debate desde muy joven entre el imaginario de Goya y sus ancestros indoamericanos. Panameño de nacimiento (1920) lleva más de cincuenta años en nuestro país, en Madrid, donde entendió y profundizó en sus orígenes americanos de una manera tan singular que lo hace único.

Conocí a Julio Zachrisson y a su mujer, Marisé Torrente (hija del novelista Torrente Ballester), en la Galería Italia, en el año 1974, en ese momento yo exponía en la CASE en una colectiva organizada por los hermanos Martínez Blasco que se llamaba Nueva figuración alicantina, asistí a la inauguración de la exposición de Julio en la galería Italia, y tanto Julio como Marisé conocieron mi obra. Desde entonces nos convertimos en amigos y confidentes de la actividad artística que se producía tanto en Alicante como en Madrid. Hablábamos de arte, establecíamos criterios artísticos, y aunque no siempre coincidíamos, estas reflexiones y sus conclusiones me servían para establecer quién era quién en el panorama del arte español, y por qué.

Desde el primer momento de conocernos, supimos que nuestros contactos iban a ser constantes, lo dimos por hecho, y así sucedió. Cuando iba a Madrid, casi todas las semanas, siempre finalizaba mi viaje cenando con Julio y Marisé, que conocían a casi todos los artistas que se movían en la gran ciudad, y mi visión era esperada con gran expectación por parte de ambos, o al menos esa era mi sensación.

Julio Zachrisson llegó a España en 1961; después de un periplo por París, Italia, toda centro Europa, llega a Madrid donde se matricula en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, con especial interés en el grabado, pero se encuentra con que esta disciplina estaba casi olvidada. La escuela disponía de materiales para grabado, tórculos, todo lo necesario, pero no había profesores que impartieran los conocimientos básicos. Así que Julio pudo ponerse a trabajar en este inmenso taller en el que poco a poco se fueron incorporando otros alumnos, atraídos por el trabajo de nuestro autor, como es el caso de Denis Long, un grabador norteamericano que desde entonces es un amigo íntimo de Julio y un potente difusor del grabado en España con un taller de impresión.

A partir de su llegada a Madrid conecta con los artistas más importantes del momento, Eusebio Sempere lo reconoce desde el principio como un gran autor y lo incluye en su Colección de Arte del siglo XX, que posteriormente sería donada a la ciudad de Alicante, con la creación de uno de los primeros museos de arte contemporáneo de España, hoy conocido como MACA. La obra de Julio que figura en esta excelsa colección es un grabado muy especial que se sale un tanto de su habitual iconografía, entre goyesca y de tradición indígena suramericana. Esta obra, Susana y los pájaros (a la izquierda), trata un tema renacentista y barroco desde la perspectiva del voyeur que visualiza al personaje femenino agrandado y potente frente a los viejos que la acosan.

Mis viajes a Madrid tenían siempre dos paradas: el estudio de Julio Zachrisson y el de Sempere. Eran unos potentes estímulos, dos artistas tan distintos pero a la vez muy conscientes del arte que se estaba produciendo en aquel momento en España, en Madrid, incluso en el mundo. Me incitaban a visitar exposiciones que aparentemente nada tenían que ver con sus preferencias artísticas, estaban abiertos a todo tipo de investigación pero eran muy conscientes de lo que realmente tenía peso artístico, de lo que realmente era creación y no impostura, en un momento, los años setenta, tras la muerte del dictador, de euforia y de expansión hacia Europa, hacia el arte que se estaba produciendo en el mundo. Momentos en los que diversas galerías en Madrid abrieron sus puertas a una modernidad que sería el motor principal en la evolución de nuestro arte. Este cambio tan grande en el juicio sobre la pintura y sus nuevos caminos animó a Julio a trabajar en pintura. Disciplina que siempre había compaginado con el grabado pero que ahora ante las nuevas perspectivas artísticas se sintió con el deseo de retomar.

Julio Zachrisson ha expuesto en tres ocasiones en la ciudad de Alicante en las diferentes salas de exposiciones en activo, durante los años anteriores a su ceguera, es decir, hasta el 2010. Siendo su presencia tanto artística como personal habitual. En la exposición que organizamos con el Consorcio de museos, El arte del coleccionista en la Lonja del pescado, estuvieron presentes varias obras de Julio como representación de su importancia en las colecciones alicantinas.

Junto al artista Julio Zachrisson debo hablar de la importancia de su compañera, Marisé Torrente, una mujer extremadamente inteligente que supo valorar el trabajo de Julio y que le procuró un ambiente intelectual fecundo. Su casa ha sido un centro para amigos poetas, literatos, artistas, un espacio donde los libros ocupan un lugar especial al lado de la obra plástica de Julio. Marisé ha sido una gran traductora de textos básicos de la literatura y del ensayo para grandes editoriales, y por lo tanto una gran conversadora sobre los principios que mueven a literatos y ensayistas a hacer sus obras. Julio realizó trabajos de ilustración para algunas de las obras de su suegro Torrente Ballester en connivencia con este tratamiento de la imagen, campo que para Zachrisson era apetecible y cercano.

En el año 1996 recibió el premio de grabado más importante de España, el Premio Aragón Goya de grabado.

Julio Zachrisson, en estos últimos años, ha sufrido la pérdida paulatina de la vista, por lo que se ha concentrado en salvaguardar la supervivencia de su obra, legando parte de ella a las principales instituciones y museos que la han recibido con sumo interés. Entre estos museos está el MACA, con el que tuve la ocasión, pues Zachrisson me lo pidió como amigo, de interceder como representante del artista para donar una serie de grabados de indudable valor, que han enriquecido la colección de arte contemporáneo del MACA. Este evento de la donación fue reflejado en este mismo diario con una amplitud de espacio consecuente con la importancia del hecho. Un deseo, el de Julio, que demostraba su interés por esta ciudad y su generosidad hacia este museo y a Eusebio Sempere. Pude vivir estos momentos de gran intensidad con el artista, dado su estado físico y emocional, en el que reivindicaba su reconocimiento como artista y como persona vinculada a nuestra ciudad. De todo este proceso queda una amplia documentación gráfica, video, fotos, en los que hablamos con el artista de su obra y de su vida, se refleja su firma en la donación, y su estudio taller de grabado, de cerámica, de pintura, rodeado de libros y de arte.

En estos momentos, Julio Zachrisson está exponiendo en uno de los centros de arte más importantes de Madrid, en el Centro de Arte Conde CondeDuque, con una retrospectiva donde se puede ver 300 obras, no solo de pintura, dibujo y grabado sino también de escultura y cerámica, que permanecerá hasta el 2022. La exposición lleva el nombre de Julio Zachrisson. Un artista entre dos orillas, comisariada por su sobrino Marcos Giralt Torrente y Denis Long con texto principal de Juan Manuel Bonet.

Este es un reconocimiento a un autor que soñó ser discípulo de Goya y que consiguió hacerse presente con un arte vinculado tanto a sus ancestros suramericanos e indígenas como a la ironía de las imágenes goyescas.

Siendo Alicante, durante muchos años, uno de sus destinos más relevantes, en el que se sintió siempre como en su casa.

Escribir la historia

Ya llevo varios artículos reflexionando sobre algunos hechos artísticos que han marcado la cultura de esta ciudad y yo he vivido en primera persona. Entiendo que el testigo directo de estos acontecimientos es un factor necesario en todo relato, aunque deba ser matizado y contrastado con los documentos. Pues, ¿cómo se escribe la historia de nuestro entorno más inmediato, la historia de nuestra ciudad, la de sus protagonistas? De algunos eventos no hay datos, no hay bibliografía al alcance de todos, quizá en las bibliotecas privadas. Yo he tenido la suerte, o quizá sea por la edad que ya cumplo, de coincidir con algunas personas que han sido parte importante de nuestra historia: Baltasar Lobo, el escultor, del que hablé hace dos semanas, Eusebio Sempere, Julio Zachrisson…., y en esta especial tribuna cuento o trato de contar la historia tal como la viví, como me la contaron, como la sentimos, y evidentemente algunos datos son imprecisos. Si la Galería Italia no estaba constituida en el 73, cuando Baltasar llega a Alicante, se formalizó en el 74, aunque sus fundadores ya eran conocidos como coleccionistas de arte. Si la escultura que hizo para Alicante no se llegó a poner en esta ciudad, seguro que está en alguno de los grandes museos que por entonces reclamaban su obra. Yo tengo el recuerdo de un gran busto que fue a la Fundación Juan March, pero este trabajo fue anterior al proyecto de esculturas para la ciudad de Alicante. Pero, como digo, esta es una oportunidad para escribir la historia desde todos los puntos de vista de quienes la vivieron, que mi testimonio sirva de pretexto para que salgan otros a la luz y entre todos escribamos la historia, debatamos sobre lo que ocurrió y cómo ocurrió.