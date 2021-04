Una selecta antología de la biblioteca de Los Yesares, mejor dicho. Dice Alfons Cervera que las casas son a veces los libros que habitan, y Algo personal. ¿Te ha picado alguna vez una abeja muerta? (Piel de Zapa) es un homenaje a la literatura comprometida, y perdón por el pleonasmo, porque una vez leído y subrayado su último libro es inexcusable. Sostiene el editor y escritor italiano Roberto Calasso que no existe un manual perfecto para ordenar una biblioteca, sencillamente porque existe la entropía, por eso defiende que sin orden no se puede vivir, y por tanto con los libros es necesario encontrar un término medio. Los que llevamos leyendo a Alfons Cervera casi cuarenta años -su primera novela De vampiros y otros asuntos amorosos es de 1984- sabemos que nunca va a medias tintas. Su literatura es un compromiso con la vida. «Contar historias. No alimentarse de la propia escritura. Morder en el hueso de la palabra para extraer el líquido que nos convierta en humanos nada cómplices con la parte más miserable y vergonzosa de nuestra última historia». Este manifiesto necesario figura en la mención a la escritora Mercedes Soriano y su Historia de No.

Algo personal, el mismo nombre de su columna dominical en este su periódico, recoge las novelas que más quiere el autor de Claudio, mira, su penúltima obra. Un repaso de este escritor de fricciones que se parte a guantazos con lo que escribe, lee y vive. Así que ha decidido acompañarse por medio centenar de camaradas, sin olvidar los héroes que parieron aquellas novelas del Oeste donde aprendió a leer cuando todavía no sabía quien eran Flaubert, Virginia Woolf, Dostoievski o William Faulkner. Porque advierte que «somos lo que leímos» antes de llegar a los grandes maestros, su réplica a la manida frase que somos lo que leemos.

«Para la colección de Libros Reno y el Círculo de Lectores», junto a sus editores Miguel Riera y Elisa Nuria Cabot, va dedicado Algo personal. Nunca olvida el escritor de donde viene y menos a donde va. Desde Ronda del Guinardó de Marsé hasta cuando Luis Cernuda le devuelve la poesía robada de Gustavo Adolfo Bécquer, Alfons Cervera enseña su pasión por los que escribieron esos libros que le llegaron al corazón y a la cabeza, sin el engolado purismo al uso, más bien como el colega del terapéutico paseo largo diario. Desde los amigos que se fueron pero los puede tocar en su librería, como Manuel Talens y Víctor Orenga, a conocidos, rescatados y reivindicados.

Junto con Marsé, andamos con Ana María Moix, Luis Goytosolo, Unica Zürn, Mercedes Soriano, Montserrat Roig y Miguel Espinosa como aperitivo. Comemos con Patricia Higsmith, Ramón Lobo, J. R. Ribeyro, Carmen Laforet, Pablo Sorozábal y Max Aub. Y café y copa con Juan Carlos Onetti, Carmen Nonell, Carmen Martín Gaite, Carmen Mieza y M.V. Montalbán, que no podía faltar y que le dedicó El escriba sentado así: «Para Alfons, escriba de pie».

Hay más abejas y quizás por eso se queja que le ha salido un libro más largo de lo habitual. A mi también me gustan finos, pero se ha quedado corto. Seguro que sus repletas librerías de Gestagar dan para mucho más. Por cierto, presten atención al capítulo de La navaja del estilista de Miguel Espinosa. Los títulos de las menciones son impagables, así como las citas.

El libro destila detallismo. Lo empezó a escribir antes que llegara el bicho y lo terminó al final del verano, en tiempos de cólera. Da igual, porque son páginas perennes rescatadas del material de derribo «de las argucias del capitalismo editorial». Hace tiempo que en sus artículos del domingo se queja que se publica más que se lee, y se lee como se lee. Tiene toda la razón, por eso si conoce a algún incauto que pretende apuntarse a no se sabe qué curso de escritura creativa digital, cómprele Algo personal, nos hará un favor a todos.