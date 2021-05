Pinceladas en el camino

Mi abuelo es soluble en agua, título curioso y extraño que provoca indefectiblemente una sonrisa y que es uno de los nombres que el autor y unos amigos tuvieron en mente para un grupo musical que crearon, despliega una prosa fluida como las buenas canciones pop, que duran lo que tienen que durar, liberan su descarga y terminan. Es un libro de memorias, de impresiones, de destellos, de pinceladas, de vivencias, que discurren de forma totalmente fluida y natural, con la sabiduría reposada del que ha pasado por diferentes situaciones vitales que le dejan un poso de enseñanza, de reflexión; que ha cambiado de trabajo forzado por las circunstancias, ha residido en diferentes sitios, ha emprendido proyectos, viajes, y se sienta frente a la hoja en blanco y derrama reflexiones ajustadas sobre qué tuvo de valioso todo aquello, cómo le hizo ser la persona que es hoy, y cómo todo aquello que en su momento le pareció trágico se fue difuminando y hoy no son más que muescas en la culata del revólver, como las de los vaqueros en las películas de John Ford. Pero todo ello de forma ligera, como pinceladas de realidad, sin grandilocuencia ninguna. Reflexiones a vuelo de pájaro de un instante, intensas, puntos de inflexión de una vida con el sedimento de la distancia, y a veces simples anécdotas, como cuando se indigna de que alguien subraye un libro de la biblioteca —a mí también ciertos libros me cambian por dentro, pero no tengo por qué hacer partícipes a los demás de mis reflexiones en los márgenes en un libro destinado al consumo público, nos quiere decir el autor—; o pequeñas sensaciones como los paseos de noche por la Gran Vía y la sensación especial de un tempo único que acompaña la luz cálida y amarillenta, tan cinematográfica.

Y la vida finalmente en conjunto, que discurre impasible y que intentamos enderezar con todas nuestras fuerzas hasta que todo se va al garete y se tuerce de la forma más inesperada y nos obliga a poner parches para sobrevivir. Todo eso entre otros muchos temas: la infancia como un lugar extraño y difuso con la conciencia y la razón no conformadas todavía, la afición por los pájaros, la muerte del padre como un momento de inflexión y terrible dolor pero también nuevas vidas que nacen, las circunstancias vitales difíciles, la ausencia de dinero, la vulnerabilidad de los sin techo errantes y volátiles por necesidad, libros y canciones que marcan una vida, reencuentro con gente que desapareció y vuelve a estar presente y, sobre todo, la lucha por la búsqueda de un camino propio.

Es, al fin, una pequeño mosaico formado por teselas que desprenden verdad en el sentido de transmisión honesta de vivencias que abren una ventana y la cierran, y en donde en el fluir de la escritura se entremezclan épocas pasadas, recuerdos de niño y travesuras pero también lecciones de vida, amores pasados, trabajos temporales, tipos y situaciones extrañas y todo ello con la sensibilidad propia y especial de Javier Das, y que conectará seguro con los lectores en el momento vital en que esté atravesando cada uno de ellos. Como la encrucijada que plantea uno de los relatos y que ya apuntábamos: «[…] Esos momentos en los que sabes que la has cagado y ninguna de las opciones que quedan te convencen del todo. Una lo manda todo a tomar por culo y la otra es un parche que lo repara por momentos, con el peligro de saltar cuando menos te lo esperes. Tú decides». Descargas de realidad. Bocados de costumbrismo. Livianos y profundos, ¿qué más se puede pedir como entretenimiento?